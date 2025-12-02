Barrio Thompson: cayó el hombre que tiró una piedra e hirió a una niña

El hombre que el domingo a la noche habría arrojado una piedra contra una vivienda del barrio Thompson, que hirió de gravedad a una niña de 7 años, fue detenido esta tarde.

Se trata de Brandon Hernández, de 29 años, quien fue interceptado en la zona de Rojas y Parera.

El sospechoso fue arrestado por personal de la comisaría Cuarta, conjuntamente con el Comando de Patrulla, según confirmaron autoridades de la fuerza, sin dar otras precisiones.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El grave incidente se produjo en la zona de Ángel Brunel al 2.500 y la pequeña, de nombre Natasha, fue trasladada de urgencia al hospital Penna, donde todavía hoy es asistida, producto de un fuerte traumatismo de cráneo.

"Esto sucedió en un domicilio que tiene dos propiedades, una adelante y otra atrás. Aparentemente se presentó en el lugar una persona que preguntó por un tal Lucas (supuestamente vive en los fondos) y como no recibió la respuesta que buscaba, arrojó una piedra que impactó en la niña", comentó un vocero de la fuerza.

La pequeña, según trascendió, vive en la casa de adelante y el proyectil le habría dado cuando se encontraba en un lugar abierto, como un patio.

Natasha fue operada en la madrugada del lunes y es atendida en la terapia pediátrica del Penna.