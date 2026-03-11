Lola Fernández y Juanse Rodríguez, citados para iniciar el año con el seleccionado de patín

Mauro Gustavo Giovannini [email protected] Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

Un nutrido grupo de jóvenes bahienses y de la región fue incluido en la nómina de patinadores de cara a la Copa del Mundo 2026, indicó la Confederación Argentina.

Dentro de la amplia lista se destaca la presencia de Juan Segundo Rodríguez y Lola Fernández, quienes integran la categoría Senior, dentro de la especialidad artística que encara un año lleno de actividad internacional.

Al igual que el año pasado, Juanse, nacido en Saavedra hace 19 años, y Lola, de 18, oriunda de General La Madrid (ambos del club El Nacional) tendrán la oportunidad de representar a la Argentina en la World Cup, que iniciará con una de las dos semifinales en Buenos Aires (11 al 19 de abril) y finalizará en Europa.

Más allá de la Copa Apertura (la semana que viene en el Parque Olímpico), en el horizonte de ambos también aparecen el Panamericano de patín (27 de junio al 7 de julio en Buenos Aires), los Juegos Suramericanos que organizará Santa Fe en septiembre (la especialidad irá en Rosario) y los World Skate Games, que este año se desarrollarán en Asunción del Paraguay, del 2 al 16 de octubre.

En Senior damas también fueron citadas Valentina Longo, Zoe Manggia y Belén Leva; mientras que la lista de caballeros se completa con Donato Mastroianni, Joaquín Franichevich y Marcos Ramirez.

En tanto, el listado de atletas habilitados a la World Cup 2026 integra también a Valentina Cocciarini (tots damas, especialidad libre, de Bahiense del Norte), Juan Andrés Budassi (junior caballeros, solo danza, de San Francisco), la dorreguense Tania De Marco (mini damas, solo danza, de Ferroviario) y la pringlense Mia Gorriti Heim (junior damas, solo danza, de Club de Pelota).

Rumbo a los Suramericanos

Por su parte, la CAP comunicó la prelista de cara a la participación en los XIII Juegos Suramericanos que irán del 12 al 26 de septiembre, principalmente, en Rosario, Santa Fe y Rafaela.

Los Juegos contarán con un programa sensacional y numeroso, reuniendo actividad de 43 deportes y, desprendiéndose además, un total de 60 disciplinas. De ellas, 26 serán clasificatorias a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Participarán más de 4000 atletas de 15 países. Además de Argentina, estarán representados Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Rosario albergará la mayoría de las contiendas, aproximadamente un 67 %, con el Parque Independencia cómo sede principal. Allí irá el patín artístico, los días 14 y 15 de septiembre.

Libre femenino

Micaela Lopetegui

Valentina Longo Fernández

Zoe Manggia

Lola Fernández

Nadia Conci

María Victoria Tschopp

Sofía Aguilar

Belén Leva

Sara Rossi

Libre masculino

Juan Segundo Rodríguez

Donato Mastroianni

Joaquín Franichevich

Martín Vega Aybar

Marcos Ramírez

Mateo López Soto

Danza femenino

Delfina Veljanovich

Martina Alterio

Camila Tello

Delfina Esmail

Martina Migliora

Micaela López Salinas

Danza masculino

Facundo Nieva Biza

Luciano Prieto

Ulises Loiseau Buchele

Rodrigo Gómez Robledo

Ignacio Salas de Santos