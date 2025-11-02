Brilló en China: la pringlense Mía Gorriti se metió entre las 10 mejores patinadoras del mundo

Anahí González Pau [email protected] Licenciada en Comunicación Social egresada de la Universidad de La Plata. Docente en nivel superior. Redactora de La Nueva desde 2010. En LU2 Radio Bahía Blanca tiene la columna "Buenas buenas" y se desempeña como redactora creativa. Es especialista en cubrir historias humanas de superación. Además, es profesora de yoga.

La patinadora pringlense de 17 años, Mía Gorriti, quien viajó sola al mundial de China para cumplir su sueño de competir a nivel internacional quedó entre las 10 mejores del Mundo, entre27 participantes de la categoría Junior Internacional.

Su mamá, Estefanía Heim, quien siguió la transmisión de la competencia en vivo y en directo, junto a toda la familia expresó su felicidad por este logro tan esperado.

“Quiero decirles a todos que los sueños están para cumplirse y Mía es un claro ejemplo de que cuando se quiere se puede con compromiso, trabajo y disciplina. El que lucha por los sueños siempre los cumple”, dijo.

Esta fue la primera vez que Mía competía en un Mundial y por cuestiones económicas debió viajar a Asia sola sin su familia ni su técnica, la profesora Johana Fochesatto, quien la entrena en el Club de Pelota de Pringles.

Su primera performance tuvo lugar el domingo 26 (una y media de la madrugada del sábado) , con el número 13 en orden de salida. En esa oportunidad, realizó su coreografía de Style, clasificando en el 9º puesto.

“Pusimos un proyector en casa y la vivimos así, con muchos nervios, en familia y con muchísima ansiedad. Al no poder estar con ella allá todo fue muy diferente pero la supimos disfrutar”, contó.

La segunda competencia, esta vez en estilo Free, se dio el martes por la madrugada. El puntaje obtenido se promedió con el de la presentación anterior y así obtuvo el resultado final: el 10º puesto entre todas las participantes del mundo.

“Pusimos el despertador para verla y esperamos con ansias que se presentara. Estaba muy nerviosa pero logró hacer una hermosa presentación y pudo demostrar el trabajo que viene realizando con su profe desde hace tanto tiempo”, dijo su mamá.

“Estamos felices. No podíamos imaginar que alguna vez iba a estar ahí. Y no solo que estuvo ahí sino que era su primer Mundial y lo vivió de esta manera”, dijo.

Aseguró que Mía está feliz y sorprendida por todo y hasta tuvo oportunidad de conocer la Muralla China.

“A pesar de que fueron muchos días que estuvo solita pudo desenvolverse y llevar todo a cabo muy bien. Pudo superar ese desafío tan grande que pocas patinadoras pueden lograr a la hora de estar frente a semejante competencia. A veces las emociones juegan mucho en contra, algo que a ella no le pasó”, dijo.

En este Mundial solo tenían chances de competir las dos mejores patinadoras de cada país de la categoría Senior en Solo Dance y otras especialidades.

“Estamos super felices y super orgullosos. Agradecemos a todas las familias que se unieron, se conectaron y mandaron tantas buenas energías que llegaron hasta China. A toda la gente que colaboró para que ella pudiera cumplir el sueño, a la Asociación del Sudoeste y la Municipalidad de Pringles”, expresó.

“Con su profe lo vivimos a través de una pantalla, ella en Bahía y nosotros en Pringles, pero siempre conectadas y unidas”, comentó.

“Para Joha fue un desafío vivirlo así pero la situación económica nos obligó a que fuera así. Tenemos la esperanza de que el año que viene tengan la posibilidad de volver a clasificar y vivirlo juntas”, dijo

Para finalizar felicitó a las dos por el trabajo realizado a la espera de que más personas se inspiren en el ejemplo de estas dos jóvenes que tanto se esfuerzan desde pequeñas para llegar a lo más alto y brillar en lo que las apasiona.