El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este miércoles 3 de diciembre una jornada con una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 35 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo pasará de templado a cálido, con viento leve en aumento desde el sector noroeste y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo se presentará caluroso con cielo parcialmente nublado y viento moderado del sector oeste. El índice de radiación UV se prevé normal y la visibilidad continuará buena.

La noche, a su vez, será templada con cielo poco nuboso, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 22 grados.