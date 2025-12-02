"Tolerancia cero": detuvieron a cinco turistas argentinos acusados de robar en un shopping de Miami

Cinco turistas argentinos quedaron detenidos en Miami tras ser acusados de robar mercadería valuada en miles de dólares de distintas tiendas del Dolphin Mall, uno de los centros comerciales más populares entre los visitantes sudamericanos.

El hecho ocurrió el domingo, cuando agentes de la policía de Sweetwater que estaban trabajando en el shopping detectaron una serie de hurtos y comenzaron a investigar.

Según los reportes policiales, los sospechosos fueron identificados como Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45).

Los oficiales revisaron las cámaras de seguridad y observaron cómo el grupo ingresó primero a una tienda Burlington, donde eligieron valijas y se retiraron sin pagar. Luego, se dirigieron a un local de Columbia, donde se dividieron y ocultaron mercadería dentro del equipaje. Repitieron la misma maniobra en una sucursal de The North Face.

Dos de los acusados también fueron vistos en una tienda Tommy Hilfiger y, poco después, la policía los encontró en una parada de colectivo cercana.

Entre todos, llevaban productos robados por un valor superior a los 2000 dólares: dos de ellos tenían unos 950 dólares en mercadería y el resto, más de 1100 dólares, informó NBC.

Los cinco argentinos fueron arrestados y enfrentan cargos por armar un esquema organizado para defraudar y robar en comercios minoristas. Según la policía, el grupo tenía previsto regresar a la Argentina el miércoles, pero la detención frustró sus planes.

El vocero de la policía de Sweetwater, Álvaro Zabaleta, explicó: “Son adultos que pensaron que podían venir y llevarse cosas sin pagar, pero no tuvieron en cuenta que tenemos en marcha la ‘Operación Fiestas Seguras’, y por eso los atrapamos. Mantenemos nuestro mensaje a la comunidad: si vienen a robar y cometer delitos, no lo van a poder hacer en el Dolphin Mall porque tenemos tolerancia cero con la criminalidad”. (TN)