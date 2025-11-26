Bahía Blanca | Miércoles, 26 de noviembre

Fútbol.

La Selección femenina de la Liga del Sur sumó otro contundente triunfo

El combinado de nuestro medio venció a Laprida por la segunda fecha.

Foto: Prensa Liga del Sur

La selección femenina de la Liga del Sur sumó otro contundente triunfo esta tarde, por la segunda fecha del Torneo de la Federación Bonaerense Pampeana.

El combinado de nuestro medio venció a su par de Laprida, por 4 a 1, en cancha de Platense.

Los tantos del triunfo los anotaron Olivia Mina de Luca (2), Pilar Vidal Gatti y Sofía Matos.

De esta manera, el equipo que conduce Walter Lofrano sumó su segundo éxito en fila, ya que en el debut había derrotado a Olavarría por 5 a 1 en cancha de Tiro Federal.

Tras el partido de hoy, la Liga será local de Tres Arroyos (el miércoles 3 de diciembre), cerrando así la primera rueda del grupo.

Luego, comenzará la segunda ronda , invirtiendo las localías los miércoles 10 y 17 y cerrando el martes 23.

