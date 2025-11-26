La selección femenina de la Liga del Sur sumó otro contundente triunfo esta tarde, por la segunda fecha del Torneo de la Federación Bonaerense Pampeana.

El combinado de nuestro medio venció a su par de Laprida, por 4 a 1, en cancha de Platense.

Los tantos del triunfo los anotaron Olivia Mina de Luca (2), Pilar Vidal Gatti y Sofía Matos.

De esta manera, el equipo que conduce Walter Lofrano sumó su segundo éxito en fila, ya que en el debut había derrotado a Olavarría por 5 a 1 en cancha de Tiro Federal.

Tras el partido de hoy, la Liga será local de Tres Arroyos (el miércoles 3 de diciembre), cerrando así la primera rueda del grupo.

Luego, comenzará la segunda ronda , invirtiendo las localías los miércoles 10 y 17 y cerrando el martes 23.