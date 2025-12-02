"Lo hará": Trump aseguró que el chavista Maduro dejará el poder en Venezuela

La presión del gobierno de los Estados Unidos sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela parece incrementarse con el correr de las horas: tras una reunión en la Casa Blanca con su Consejo de Seguridad, el presidente Donald Trump insistió en que “muy pronto” comenzarán los ataques terrestres y afirmó que el dirigente chavista abandonará definitivamente el poder.

El momento, que quedó captado en cámara, se dio justo cuando el presidente Trump se ponía de pie para abandonar la reunión, cuando ya había concluido el encuentro con su gabinete.

Fue entonces que un periodista le preguntó con claridad si Maduro va a abandonar el poder ante las presiones de Washington, a lo que Trump respondió con un sí rotundo.

“Lo hará”, dijo antes de salir del recinto.

El estadounidense también advirtió que pronto comenzarán los ataques terrestres contra cárteles del narcotráfico dentro del territorio venezolano, tras el operativo contra lanchas en el Caribe, a las que acusa de transportar drogas.

“En tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar con eso también muy pronto”, dijo.

El mandatario ya advirtió la semana pasada que sus Fuerzas Armadas actuarán “muy pronto” en tierra contra supuestos narcotraficantes venezolanos y anunció a pilotos y aerolíneas que deben considerar el espacio aéreo venezolano “cerrado en su totalidad”.

“Esta gente ha matado a más de 200 mil personas el año pasado, ahora las cifras han bajado gracias a estos ataques (....) y pronto comenzaremos ataques por tierra, es más fácil, sabemos dónde están estos malhechores y esto va a comenzar muy pronto. Las familias vivirán tranquilas sin el temor de tener un hijo que muera en cuestión de segundos", afirmó Trump.

Trump afirmó además que los ataques se dirigirían contra cualquier lugar en donde se estén produciendo drogas y mencionó a Colombia. “Vemos que hay lugares donde se están haciendo drogas en Colombia. En Colombia tienen plantas de producción de cocaína que luego venden en Estados Unidos. Cualquiera que esté produciendo drogas para nuestro país está sujeto a ataques, no solo Venezuela", expresó. (con información de TN)