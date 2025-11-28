Trump tomaría medidas terrestres contra las redes de narcotráfico en Venezuela

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que podría "muy pronto" tomar medidas terrestres contra las redes de narcotráfico en Venezuela.

En un discurso de Acción de Gracias dirigido a las tropas estadounidenses, Trump se dirigió a la Séptima Ala de Bombardeo de la Fuerza Aérea y le expresó sus felicitaciones por su labor para "disuadir a los narcotraficantes venezolanos".

El primer mandatario de Estados Unidos se expresó en las últimas horas despejando la nube de misterio que había dejado días atrás cuando adelantó que ya tenía decidido qué hacer con Venezuela.

“Por tierra es más fácil”

Trump afirmó: “Alrededor del 85 % se detiene por mar… y comenzaremos a detenerlos por tierra”. Desde su residencia en Mar-a-Lago, Trump añadió que “además, por tierra es más fácil, pero eso comenzará muy pronto”.

También quiere conversar con Maduro

El mandatario también afirmó que aún podría mantener conversaciones con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, sugiriendo una posible salida diplomática, incluso cuando el refuerzo militar estadounidense en el Caribe alcanzó su mayor escala en más de tres décadas. Desde principios de septiembre, el Pentágono llevó a cabo más de 20 ataques conocidos contra presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico Oriental, con más de 80 muertos en el extranjero.

El USS Gerald R. Ford, un importante portaaviones, llegó al Caribe a principios de este mes, intensificando la presencia militar estadounidense en la región, que no se había visto en al menos tres décadas. El Gobierno de Trump también designó al Cártel de los Soles, un grupo que Washington alega está dirigido por Maduro, como organización terrorista extranjera a principios de este mes.

Por su parte, el Gobierno venezolano afirmó que la organización era “inexistente” y calificó la medida estadounidense de “vil mentira”. Maduro también negó tener vínculos con el narcotráfico y acusó a Estados Unidos de “inventar” una guerra destinada a un cambio de régimen en su país. (NA)