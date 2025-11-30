Crisis en Venezuela: Trump confirmó que habló por teléfono con el chavista Maduro

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó este domingo que tuvo una conversación telefónica con Nicolás Maduro.

“No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica”, dijo el mandatario sobre la conversación que mantuvo con Maduro, de la cual el diario The New York Times fue el primero en informar.

En breves declaraciones, Trump confirmó el diálogo con el gobernante chavista: “No quiero comentar al respecto; la respuesta es sí”.

Trump también dijo que su advertencia sobre el cierre del espacio aéreo venezolano no era una señal de un ataque aéreo inminente. “No supongan nada al respecto”, afirmó.

En tanto, el gobierno de Venezuela denunció ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) la “violación de su soberanía”, luego de que Trump, advirtiera en un mensaje que se debe considerar como cerrado el espacio aéreo venezolano

Lo anunció este domingo el ministro de Transporte, Ramón Velásquez Araguayán.

“El Estado venezolano, en el marco de su diplomacia de paz, ha denunciado por escrito ante la Organización de Aviación Civil Internacional, las graves amenazas contra nuestro espacio aéreo que atentan contra la seguridad en este hemisferio”, indicó el ministro en un comunicado publicado en redes sociales y que fue posteriormente eliminado.

El funcionario indicó que el presidente estadounidense anunció sorpresivamente el “supuesto cierre del espacio aéreo venezolano, sin tener la autoridad requerida para un anuncio de este tenor y sin basamento legal alguno”.

“Tal acto constituye un caso de interferencia ilícita, tipificado como un grave delito en el anexo 17 del Convenio de Aviación Civil Internacional, al poner en peligro la seguridad operacional de la aviación mediante la difusión de información falsa”, apuntó, citado por EFE.

Velásquez Araguayán ratificó que el ente autorizado para regular el espacio aéreo venezolano es exclusivamente la Autoridad Aeronáutica Nacional (INAC). “Ningún poder extranjero podrá sustituir, en forma alguna, el ejercicio de la jurisdicción venezolana”, insistió.

El Gobierno de Venezuela, prosiguió, rechaza que la Administración de Trump “pretenda amedrentar y presionar a las aerolíneas internacionales que operan en Venezuela y transitan el FIR Maiquetía, causando perjuicios y daños económicos a las empresas aéreas de países como Turquía, España, Portugal, Colombia, Brasil y Panamá, bajo el fraudulento supuesto del control” del espacio aéreo del país suramericano.

Este sábado, Trump advirtió en un mensaje publicado en su red social Truth que las aerolíneas y los pilotos tengan en cuenta que el espacio aéreo de Venezuela “permanecerá cerrado en su totalidad”.

“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad”, afirmó el mensaje del mandatario.

Por el momento, solo Copa, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena, así como las compañías locales Avior y Conviasa (estatal) mantienen sus operaciones en el país. (TN)