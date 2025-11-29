Estados Unidos eleva la presión sobre Venezuela y anuncia el cierre total de su espacio aéreo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que el espacio aéreo de Venezuela debe considerarse "cerrado en su totalidad".

El mensaje fue difundido a través de su cuenta en la red social Truth, dirigido —según expresó— "a todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas", a quienes pidió tener en cuenta que "el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado".

La declaración se conoció en el marco de un incremento de la presencia militar estadounidense en el Caribe. El despliegue incluye al portaaviones USS Gerald R. Ford y una flota de apoyo compuesta por aeronaves de combate y cerca de 12.000 efectivos. De acuerdo con información oficial, la operación tiene como objetivo combatir redes de narcotráfico en la región.

Durante el fin de semana previo, Trump mantuvo una comunicación telefónica con Nicolás Maduro. Según fuentes del gobierno estadounidense, Trump advirtió que Washington ampliaría sus acciones militares si no se producía un cambio en la situación política en Caracas. Del llamado participó el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio.

En esa conversación, el presidente estadounidense reiteró que considera prioritario actuar contra organizaciones vinculadas al narcotráfico. Horas después, el Departamento de Estado anunció la designación del denominado Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés), una categoría que habilita a Estados Unidos a aplicar sanciones, congelar activos y emprender acciones judiciales contra individuos o entidades que colaboren con grupos incluidos en esa lista.

Rubio señaló que el grupo "es responsable de violencia terrorista en todo el hemisferio" y sostuvo que Washington considera a Maduro vinculado a esa estructura. El gobierno venezolano rechazó las acusaciones y afirmó que no existen pruebas públicas que las respalden.

La designación del Cartel de los Soles como FTO amplió el margen legal para ejercer presión política, económica y operativa sobre actores relacionados con el régimen venezolano.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, indicó que el cambio otorga "una gama amplia de alternativas legales".

Aunque la legislación sobre organizaciones terroristas no menciona acciones armadas específicas, especialistas en seguridad estiman que podría utilizarse como respaldo para futuras operaciones dirigidas contra infraestructuras asociadas al grupo fuera de zonas pobladas.

En paralelo al incremento del despliegue militar, desde septiembre las fuerzas estadounidenses informaron el hundimiento de al menos 21 embarcaciones consideradas sospechosas y la muerte de más de 80 personas en operaciones contra el narcotráfico.

Washington sostiene que estas acciones buscan reducir la capacidad financiera del gobierno venezolano, afectado por hiperinflación y limitaciones para comercializar petróleo en el mercado internacional. (NA)