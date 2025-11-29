Diputados renueva su composición: juran 127 legisladores y Menem retiene la presidencia

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, será reelecto el miércoles en la sesión preparatoria que marcará la asunción de los legisladores elegidos el 26 de octubre y la reorganización interna del cuerpo. Ese día jurarán 127 diputados y quienes reemplazarán a los que renunciaron para pasar al Senado o a legislaturas provinciales.

La reelección de Menem se dará en un escenario político más favorable para el oficialismo. Tras un año en el que la oposición dominó la agenda parlamentaria y logró aprobar leyes rechazadas por el Gobierno, La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados sumarán cerca de 116 diputados a partir de diciembre, quedando a 13 del quórum propio, según confirmaron fuentes legislativas.

Menem recibirá el respaldo de LLA, PRO, UCR, Provincias Unidas e Innovación Federal. La izquierda votará en contra y Unión por la Patria (UxP) anticipó que se abstendrá.

Un mapa en movimiento

La definición de la primera minoría quedará sujeta a lo que ocurra el martes, cuando los bloques formalicen sus listas. Actualmente, UxP tiene 97 integrantes y LLA 92. Si se concreta la salida de los diputados catamarqueños y de un legislador puntano del bloque peronista, ambos espacios quedarían empatados en 92, con margen para que LLA pase al frente.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Ese dato no es menor: si el oficialismo queda como primera minoría, también podría reclamar la vicepresidencia primera de la Cámara —hoy en manos del peronismo— y sumar un representante extra en cada comisión. El nombre que suena para ese lugar es el del ministro de Defensa y diputado electo mendocino, Luis Petri. Del lado de UxP, se espera la continuidad de Cecilia Moreau en la conducción.

La vicepresidencia tercera sigue sin dueño definido. El PRO la ocupa actualmente, pero tanto Provincias Unidas como el nuevo espacio de gobernadores dialoguistas buscan posicionarse como tercera fuerza.

Otro debate pendiente es el criterio de conformación de comisiones. En 2023 se aplicó el sistema D’Hondt tomando como referencia los bloques, y no los interbloques, lo que generó tensiones que volverán a escena en esta etapa.

Hasta el martes, cada espacio tendrá tiempo para formalizar sus autoridades internas. Por ahora, solo LLA anticipó que mantendrá a Gabriel Bornoroni como jefe de bloque.

La jura de los nuevos legisladores

La sesión preparatoria fue convocada para las 13. La jura se realizará por distrito y cada legislador elegirá la fórmula según sus convicciones. A diferencia del Senado, donde prima un formato más rígido, en Diputados suelen aparecer referencias políticas, menciones históricas y breves discursos personales.

Asumirán 54 diputados de LLA, 7 del PRO, 3 de la UCR, 45 de UxP, 4 del Frente de Izquierda, 8 de Provincias Unidas, 2 de Innovación Federal, 2 de Independencia, uno de Producción y Trabajo y uno de La Neuquinidad.

Entre los nombres más destacados por LLA figuran Luis Petri, Alejandro Fargosi, Patricia Holzman, Karen Reichardt, Sebastián Pareja y Sergio "Tronco" Figliuolo. El PRO sumará a Fernando De Andreis y Antonela Giampieri.

Por el peronismo asumirán, entre otros, Agustín Rossi, Jorge Taiana, Juan Grabois, Teresa García, Guillermo Michel, Lucía Cámpora y Félix Emir.

Legisladores reelectos

Renuevan mandato los libertarios Sabrina Ajchemet, Nicolás Emma y Laura Rodríguez Machado; la radical Pamela Verasay; los macristas Alejandro Finocchiaro, Javier Sánchez Wrba y Florencia De Sensi.

También regresarán Sergio Palazzo y Vanesa Siley, además del dirigente de la CTA Hugo Yasky, impulsado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Se suman Agustina Propato, Itai Hagman, Varinia Marín y Gabriela Pedreli.

La tucumana Gladys Medina obtuvo su reelección pero no jurará, ya que presentó su renuncia. En su lugar lo hará Elia Fernández, mientras Medina continuará en su banca por los dos años de mandato que aún conserva. (NA)