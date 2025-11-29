El 2026 ya comenzó en el universo político

La provincia de Buenos Aires sigue buscando diferenciarse del modelo libertario. Hasta en términos comunicacionales, la gobernación de calle 6 procura exponer un claro contraste entre “un Estado bonaerense envía recursos a los municipios sin discriminar por su color político” frente a un estilo de gestión que propone “el individualismo y la agresión como único camino para disciplinar a los gobernadores que piensan distinto”, como es el caso del gobernador Axel Kicillof.

Incluso dentro de la coalición gobernante bonaerense sospechan que el ensañamiento financiero de Nación, mediante la no transferencia de recursos que les corresponden al Estado bonaerense, esconde una estrategia de La Libertad Avanza con proyección hacia los comicios de 2027.

“Quieren tener a la Provincia absolutamente desgastada para candidatearse como los únicos salvadores posibles de esta situación que ellos mismos están creando”, arriesgan en largas tertulias nocturnas legisladores del oficialismo provincial.

Mientras tanto y ante un escenario cruzado por reclamos que potencian las tensiones internas, Kicillof procura enderezar lo más rápido posible la nave presupuestaria. En ese contexto, el gobernador precisa la aprobación de un pack de tres leyes económicas, aunque a sabiendas de que la particular lógica legislativa maneja la llave de los recintos de sesiones.

Esta decisión parlamentaria es crucial para definir el margen de acción financiera de la PBA a lo largo del año próximo. Claramente la discusión no es solo sobre números, sino también, y quizá principalmente, sobre poder institucional.

En rigor, el nerviosismo por los tiempos legislativos sólo parece importarle a los actores involucrados en el microclima político. En líneas generales, a los contribuyentes puede interesarles si el Impuesto Inmobiliario o los Ingresos Brutos se mantienen o suben sus valores. El resto de las negociaciones por el Presupuesto General de Cálculos y Recursos, así como el Fondo de Inversión Municipal o el pedido de endeudamiento para enfrentar el vencimiento de deudas, simplemente le incumben a los que redactan la agenda de la política.

Podría arriesgarse de hecho que en ninguna mesa familiar se discute sobre el debate político que hay detrás del paquete económico que desvela a la Gobernación. Tal vez sí reclaman que haya garantías de pago de sueldos para empleados estatales o municipales, un normal dictado de clases, la obtención de turnos hospitalarios en tiempos razonables, obras públicas básicas y un mayor control de la inseguridad.

Si Kicillof logra un apretado triunfo legislativo con la sanción de todas las leyes solicitadas antes del 10 de diciembre -la Junta Electoral dispuso para los próximos días el recambio parlamentario con un acto de proclamación y entrega de diplomas para los diputados y senadores que resultaron electos- algunos intendentes aliados del PJ con fuerte incidencia territorial puedan fomentar una convocatoria a alinearse detrás del gobernador para demostrar musculatura propia y discutir nuevos liderazgos partidarios, renegando, incluso, de la dependencia emocional con la expresidenta Cristina Kirchner, condenada a seis años de prisión domiciliaria.

De lo contrario, afirman, su aspiración presidencial para 2027 tomará un rumbo incierto. “Necesitamos que la conducción nacional del PJ acompañe con fuerza al gobernador en la pelea que está dando frente a Milei ", apuntan en medio del escenario de tensión con La Cámpora

Otros jefes comunales vinculados con el Movimiento Derecho al Futuro, arriesgan que “habría que ir pensando en la conducción futura", casi llamando a definir la situación doméstica del peronismo a través de una interna, especialmente después del respaldo electoral que obtuvo Fuerza Patria durante el desdoblamiento del 7 de septiembre pasado.

También el arco opositor legislativo debe delimitar algunas cuestiones puntuales después del recambio y renovación de autoridades parlamentarias: apenas asuman los nuevos legisladores de LLA y el PRO deberán definir, no sin esfuerzo, la estrategia para poder encontrar un punto de equilibrio sin quedar al margen del poder libertario.

Frente a un contexto de demanda creciente a nivel municipal, la Provincia muñequeó un juego de ingeniería económica en un intento por destrabar la negociación con la oposición legislativa.

Por un lado, podría acceder a una condonación de deudas para los 135 intendentes, un viejo pedido de La Cámpora y el radicalismo. Y con relación al dinero destinado para los distritos se ensaya una suerte de fondo específico para municipios, para que los alcaldes puedan obtener caja presupuestaria tanto para obras como para afrontar gastos corrientes, sin ser amarrados a un porcentaje de la Ley de Financiamiento, como querían portavoces de la Gobernación, un tanto fastidiosos por aprietes mediáticos, supuestamente inducidos por propios y ajenos.

Y como dice el refrán “A río revuelto, ganancia de pescadores” también se acordó que las butacas a llenar en el directorio del Bapro sean para las fuerzas políticas del oficialismo y la oposición (PRO residual, UCR y otras corrientes). “La casta sigue intacta”, murmuraron los libertarios.

Lo que se busca es modificar la carta orgánica del Banco Provincia para ampliar los integrantes del staff de la entidad. El desprolijo reparto de cargos en organismos del Estado que hace varios años cuenta con sillas vacantes, sólo tranquiliza ansiedades o antiguas prácticas de la vieja política.