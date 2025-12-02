La actividad física que puede retrasar el Alzhéimer hasta siete años

La enfermedad de Alzhéimer es la causa más común de demencia y se trata del proceso biológico que comienza con la aparición en el cerebro de una acumulación de proteínas en forma de placas amiloides y ovillos neurofibrilares, lo que hace que las neuronas cerebrales mueran con el tiempo y el cerebro se encoja.

Ahora un estudio llevado a cabo con adultos con alto riesgo de desarrollar esta enfermedad neurodegenerativa reveló que caminar 5.000 y 7.500 pasos diarios ayudarían a retrasar la aparición de síntomas de esta dolencia en un promedio de siete años, mientras que, por el contrario, las personas sedentarias presentaron un mayor deterioro cognitivo.

La investigación a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas fue realizada por Mass General Brigham Hospital de Estados Unidos, publicado en Nature Medicine y la misma señaló que aumentar ligeramente la actividad física puede ralentizar el deterioro cognitivo en personas con alto riesgo de desarrollar Alzhéimer.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Los científicos analizaron a 296 adultos de entre 50 y 90 años incluidos en el Harvard Aging Brain Study, todos sin síntomas de demencia al inicio y midieron los niveles de las proteínas amiloide-beta y tau, vinculadas al Alzhéimer mediante escáneres cerebrales (PET), a la vez que siguieron la evolución cognitiva de los participantes durante una media de nueve años.

Los resultados destacaron que quienes caminaban de 3.000 a 5.000 pasos diarios retrasaron la aparición de síntomas en un promedio de tres años, mientras que los que alcanzaban entre 5.000 y 7.500 pasos lograron ralentizarlo hasta siete años de diferencia, mientras que las personas sedentarias mostraron un aumento más rápido de proteínas tóxicas y un mayor deterioro cognitivo.

“Estos datos ayudan a explicar por qué algunas personas con riesgo de alzhéimer no evolucionan tan rápido como otras”, explica Jasmeer Chhatwal, neurólogo y autor principal, quien añade: “Los factores de estilo de vida pueden influir en las etapas más tempranas de la enfermedad”.

El beneficio de la actividad física se asoció principalmente con un ritmo más lento de acumulación de tau, la proteína que daña las neuronas y, según los autores, mantenerse activo no solo fortalece el cuerpo, sino también el cerebro. “Cada paso cuenta, incluso, pequeños aumentos en la actividad diaria pueden generar beneficios duraderos”, señaló la neuróloga Wendy Yau. (NA)