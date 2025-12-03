“Qué buena que está”: los exabruptos que se escucharon de un micrófono abierto durante la jura

Varios comentarios fuera de lugar se escucharon este miércoles durante la sesión preparatoria de la Cámara de Diputados, donde 127 legisladores asumieron sus bancas.

Uno de los más comentados sucedió cuando el secretario parlamentario, Adrián Pagan, invitó a Guillermo César Agüero, Sergio Dolce y Rosario Goitía (Chaco) a acercarse al estrado para prestar juramento, un micrófono abierto captó la voz de Gerardo Cipolini pronunciando un comentario impropio sobre una de las legisladoras mencionadas.

Luego de que Pagan anunciara los nombres, se escuchó decir al diputado radical, quien preside la sesión en la Cámara baja: “Rosario Goitía… che, ¡qué buena que está…!”.

El acto continuó sin interrupciones. Cipolini tomó la fórmula de rigor y preguntó a los tres chaqueños si juraban “por Dios, la Patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar de conformidad con la Constitución Nacional”.

Los tres respondieron “sí, juro”, y la ceremonia siguió su curso.

No fue la única expresión de este estilo. 15 minutos más tarde, repitió el mismo comentario. Esta vez dirigido a la diputada electa por la provincia de Formosa María Graciela de la Rosa.

Finalmente, por tercera vez durante la jornada, otra legisladora -Mónica Becerra- fue víctima de un “¡Che, qué linda!“ mientras aguardaba jurar. (LN)