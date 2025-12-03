En vivo: con la presencia de Milei en el Congreso, arrancó la jura de los nuevos 127 diputados nacionales

Con la presencia del presidente Javier Milei en los palcos superiores de la Cámara de Diputados, comenzó la jura de los nuevos 127 legisladores nacionales electos en los comicios del pasado 26 de octubre.

Entre los nuevos representantes se destacan figuras como Luis Petri, que dejará el Ministerio de Defensa; la mediática Virginia Gallardo, también de La Libertad Avanza; y el dirigente social Juan Grabois, por Fuerza Patria.

El juramento se dará tras una jornada de reuniones frenéticas en el Parlamento, donde los integrantes de Diputados buscaron unificar posiciones para formalizar los nuevos bloques e interbloques.

Con la nueva composición, La Libertad Avanza se convirtió en la primera minoría con 95 bancas.

En esos encuentros se determinó la creación del bloque Elijo Catamarca, que estará conformado por tres catamarqueños que dejaron Unión por la Patria. También se dio a conocer que Francisco Morchio, de Encuentro Federal, se sumó a las filas libertarias por indicación del mandatario provincial Rogelio Frigerio.

Estos movimientos, que ayudaron al Gobierno, fueron en la previa de la sesión preparatoria de este miércoles. No solo se les tomará juramento a los legisladores, sino que también se votarán a las autoridades de la Cámara.

El riojano Martín Menem será reelecto como presidente de la Cámara de Diputados, mientras que Petri ocuparía la vicepresidencia primera. Cecilia Moreau, de Unión por la Patria, sería la vicepresidenta segunda y la tercera aún es una incógnita.

Además, con la primera minoría, el oficialismo se aseguró tener un rol dominante en la conformación de las 46 comisiones. La Libertad Avanza tendrá margen para designar una mayor cantidad de presidentes e integrantes de cada uno de los grupos.

Minutos antes de que comience la sesión preparatoria, se confirmó además que la bahiense Karina Banfi abandonará el bloque radical y formará un unibloque. En tanto se supo que Miguel Ángel Pichetto acordó armar un bloque con Nicolás Massot, que a su vez formará parte del interbloque de Provincias Unidas.

Por otra parte, en una sesión especial realizada antes de la jura, la Cámara aceptó las renuncias pendientes quienes dejaron sus bancas para asumir compromisos en otras áreas, entre ellos Diego Santilli, nombrado como ministro del Interior, y Silvia Lospennato, que asumirá como legisladora porteña.

Noticia en desarrollo