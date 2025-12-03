BahIA Productiva: conferencia sobre inteligencia artificial y desarrollo económico

El próximo jueves 11 de diciembre, entre las 14 a 18, Bahía Blanca será la sede de una conferencia sobre inteligencia artificial y desarrollo económico, con la presencia de destacados referentes académicos y empresariales que debatirán sobre el potencial de la IA como motor de productividad y competitividad regional.

El encuentro BahIA Productiva se llevará a cabo en el Centro Histórico Cultural de la Universidad Nacional del Sur, en Rondeau 29. La participación es gratuita.

El objetivo principal de la convocatoria es explorar cómo la inteligencia artificial (IA) está transformando el presente y futuro del desarrollo económico, el trabajo y la innovación tecnológica.

El evento es organizado por la Unión Industrial de Bahía Blanca (UIBB), el departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación (DCIC) y el Instituto de Ciencias e Ingeniería de la Computación (ICIC).

La apertura estará a cargo del doctor Diego Martínez, decano del DCIC, quien introducirá los conceptos centrales de la inteligencia artificial y su aplicación en distintos sectores.

La primera parte tratará sobre Inteligencia Artificial: Presente y Futuro, y contará con las exposiciones de los doctores Gerardo Simari, Marcelo Falappa y Carlos Chesñevar, quienes abordarán el panorama actual de la IA, el rol estratégico de los datos y los vínculos entre universidad e industria.

Por su parte, los doctores Carlos Regazzoni y Sofía Goyer, y el ingeniero Juan Pablo Braña se referirán a IA Aplicada: Salud, Trabajo y Seguridad, analizando los impactos de la inteligencia artificial en la medicina, la ciberseguridad y los procesos laborales.

El encuentro concluirá con un panel de expertos y un espacio de diálogo con el público, orientado a compartir perspectivas sobre los desafíos éticos, tecnológicos y productivos que plantea esta nueva era digital.

Los interesados en participar deben inscribirse en este enlace. Los cupos son limitados.