Declaran de interés municipal a una robot con capacidad de replicar la inteligencia emocional humana

El Concejo Deliberante de Bahía Blanca distinguió esta mañana al proyecto A.N.A. (Artificial Neural Artist), una robot capaz de replicar aspectos de la inteligencia básica y emocional del ser humano.

Durante el acto, se entregó el diploma que oficializa la Declaración de Interés Municipal, aprobada oportunamente por el Cuerpo deliberativo.

Participaron de la ceremonia el presidente del HCD, concejal Mauro Reyes; la directora del Instituto Cultural, Natalia Martirena; el ingeniero y creador de A.N.A., Julián Petrina; y Fernando Duarte, secretario de la Agrupación Cultural Entrepiso.

A.N.A. es una entidad no humana diseñada para responder a estímulos sensoriales y afectivos. Su funcionamiento se sostiene en redes neuronales y en un sistema endocrino digital que simula hormonas como oxitocina, endorfinas y dopamina, las cuales inciden directamente en su comportamiento y en su proceso creativo. Esta arquitectura le permite reproducir, de manera experimental, rasgos de la inteligencia emocional humana.

El creador

Julián Petrina, nacido en Buenos Aires en 1974, es ingeniero en electrónica y artista dedicado a explorar la intersección entre tecnología y sensibilidad humana. Su obra fusiona arte electromecánico, diseño experimental e innovación, con la convicción de que la tecnología puede funcionar como lenguaje poético.

Julián Petrina

A.N.A., presentada en marzo de 2023, es una de sus creaciones más reconocidas: una robot con inteligencia artificial capaz de pintar en tiempo real, guiada por la música y por un sistema endocrino artificial que le permite "experimentar emociones" y traducirlas en su obra.

Su carácter performático e interactivo abrió nuevas preguntas sobre los límites de la creatividad humana frente al avance de la inteligencia artificial.

Una "humanidad expandida"

La distinción acompaña la propuesta "Humanidad Expandida", impulsada por la Agrupación Cultural Entrepiso, que presentará en Bahía Blanca una experiencia artística donde A.N.A. desafía los límites tradicionales del arte. La robot "crea" en tiempo real a partir de estímulos del entorno, en diálogo con músicos en vivo y el Coro de la Universidad Nacional del Sur José Luis Ramírez Urtasun.

Las funciones serán mañana jueves y el viernes, a las 20.30, en el Centro Histórico Cultural de la UNS (Rondeau 29). La entrada es libre y gratuita, aunque con capacidad limitada.

La visita de Petrina cuenta con el respaldo de instituciones locales y patrocinadores privados. El proyecto invita a la comunidad a repensar el futuro del arte y el rol de las nuevas sensibilidades tecnológicas en la creación contemporánea.