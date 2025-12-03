Se viene la Noche de los Museos 2025

Nueva edición de el recorrido clásico por los museos de la ciudad

El Instituto Cultural del Municipio de Bahía Blanca realizará una nueva edición de La Noche de los Museos, uno de los eventos culturales más esperados del año con programación en todos los museos de la ciudad y circuitos de transporte público gratuitos. Esta nueva edición se realizará el próximo sábado, de 19 a 00 hrs, con entrada libre y gratuita.

PROGRAMACIÓN POR MUSEO

MUSEO DEL PUERTO

El patio se llena de luces de colores para despedir el año con música y sabores.

• Tangos con “Pochy” Genovali

• Cumbias y cuartetos con La 500

• Gastronomía del Bule: empanadas de La Tía Gourmet



También se celebrará la construcción comunitaria que sostiene al museo: la cocina, los archivos, el taller de bordado, los recorridos educativos y la recuperación de la lancha La Nueva Lucía.

¡Una noche para compartir y agradecer el camino construido!



FERROWHITE

Un viaje por la ex usina General San Martín para celebrar a ritmo de fiesta.

• Orquesta Escuela de Bahía Blanca

• Asociación de Ferromodelismo de la Estación Sud

• Isla Invisible en La Casa del Espía

• Show de magia de Ghalo

• DJ set de @pipofishher

• Familias del taller Prende: plantines, trenes para armar, choripanes y producciones del año

• Inauguración de la Fuente Laboral

El carrito Tronador estará en La Rambla de Arrieta con hamburguesas, papas y más.

2MUSEOS – MAC & MBA

• Muestra “30 artistas, 30 años MACBB (1995–2025)”, curada por Andrés Duprat

• Música en el patio: Beresovsky Trío con Pedro Giorlandini

• DJ set en la terraza: Enlazador

• Mural colectivo Estallido, del colectivo de ceramistas Trama de Fuegos

MUSEO Y ARCHIVO HISTÓRICO

• 19.30 h – Recorrido “Entre dos arroyos”

• 20.30 h – “Estibadores y bolseras del centenario, 1928”

Ambas visitas culminan con un paseo por “El museo del museo”.

• 21 a 23 h – Presentación de Bestiario Percusión Visual

MUSEO DE CIENCIAS

• “Dino-Cámara: Pintá un dinosaurio con tu voz” (19 a 21 h)

• “Viaje a las Estrellas” – Astronomía Bahía Blanca (21 a 23.30 h)

• DJ Joaquín Clair

• Danzas Venezolanas (21 h)

• Food trucks: Fruts and Waffles, Cubanitos Los Peques

• Proyección de videos del proyecto Memoria de los Parques

MUSEO DEL DEPORTE

• Muestra de la Escuela Municipal de Ajedrez

• Exposición y juegos de Bahía HUB Computadoras con juegos interactivos diseñados por bahienses. Presentación de las categorías Formativas del Speedway.

• Homenaje al Fotógrafo Omar Moran cuya icónica imagen del Básquetbol Bahiense Ilustra la fachada del Museo del Deporte.

• Entrega de Plaqueta recordatoria a la Familia de Omar Morán.

• Presentación y entrega de plaqueta al Campeón Argentino de Super Bike Hernan Buezas.

• Homenaje al Sub 15 de la LIGA DEL SUR

• Sipalky /Artes Marciales / Deportes de Contacto

• Expo de autos de carrera sobre la Peatonal.

Ubicación de los museos municipales, privados y espacios con propuestas

• Museo y Archivo Histórico (Saavedra 951)

• 2Museos/MAC/MBA (Sarmiento 450)

• Ferrowhite (Juan B. Justo 3885, White)

• Museo del Puerto (Guillermo Torres y Cárrega, White)

• Museo de Ciencias (Castelli 3702, Parque de la Ciudad)

• Museo Caseros (Caseros 1555)

• Sala Subterránea (Colón 31)

• Fortín Cuatreros (Alvarado y Plácida Pernici, Cerri)

• Museo del Deporte (Drago 45)

• Radios Antiguas (Laprida 268)

• Galpón Enciclopédico (San Lorenzo 710)

• Espacio TEC (Thompson 665)

• Casa de la Cultura UNS (Alem 925)

• Centro Cultural de la Coope (Zelarrayán 560)

• Museo Pedro Médici (Calle Coronel Suárez 648)

• Museo Estereoscópico (Italia 19)

Transporte gratuito para realizar la recorrida

Funcionarán tres líneas especiales —Naranja, Verde y Azul— que conectarán museos y espacios culturales cada 25 a 30 minutos. Los vecinos podrán realizar los circuitos a través de estas líneas de manera completa o desde las paradas que consideren, también podrán realizar los itinerarios que gusten de manera autónoma y acceder a las propuestas de cada museo.

Línea Naranja

Drago y Colón - Museo Histórico - Museo del Puerto - Ferrowhite - Drago y Colón

Línea Verde

2Museos - Radios Antiguas - Galpón Enciclopédico - Museo Caseros - Museo Pedro Médici - 2Museos

Línea Azul

Drago y Colón - Museo Estereoscópico - Espacio TEC - Museo de Ciencias - Drago y Colón

Además, estarán abiertos: Centro Cultural de la Coope, Museo Fortín Cuatreros (Cerri), Sala Subterránea de la Biblioteca Rivadavia y Casa de la Cultura UNS.

Vamos en Bici en la Noche de los Museos

Esa noche, la Dirección de Turismo ofrecerá también una salida gratuita y guiada en bicicleta para recorrer los museos.

A las 19 hs desde la Oficina de Información Turística (Colón y Drago), se recorrerá el Museo Histórico, el Museo del Deporte y 2 Museos para disfrutar de las propuestas culturales. La distancia del trayecto es de 6 km, con dificultad baja.

Para sumarse, inscribirse previamente en el siguiente formulario: Cupos limitados.

El recorrido está destinado a mayores de 13 años (acompañados por un adulto) hasta 65 años. Obligatorio: Uso de casco y luces reglamentarias. Se suspende por malas condiciones climáticas.