Alertan sobre los riesgos de delegar el pensamiento crítico en la Inteligencia Artificial

"La tendencia humana es confiar en las entidades de autoridad, y hemos convertido a la Inteligencia Artificial en una de ellas", advirtió la neurocientífica Florencia Labombarda, doctora en Neurociencias, durante una entrevista con la periodista Julieta Schulkin en el ciclo CONEXOS, organizado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

En el encuentro —titulado Pantallas y algoritmos: ¿el nuevo molde de la mente? y realizado en el auditorio de la OEI—, Labombarda analizó cómo la tecnología está transformando los procesos cognitivos y las relaciones sociales, y alertó sobre los riesgos de delegar el pensamiento crítico en los algoritmos.

"Es muy importante incentivar en los niños la metacognición: que entiendan para qué sirve la inteligencia artificial y cuál es el límite de su uso. El exceso se da cuando la IA empieza a pensar por nosotros. Si eso se perpetúa, el cerebro pierde entrenamiento", explicó la especialista, licenciada en Ciencias Biológicas e investigadora del CONICET en el Instituto de Biología y Medicina Experimental.

La neurocientífica advirtió además que "la tendencia humana es confiar en las entidades de autoridad, y hemos convertido a la IA en una de ellas. Es un sesgo de autoridad que inventamos. Por eso necesitamos desarrollar pensamiento crítico y activar nuestro sistema metacognitivo".

Ganadora del premio Científicas que cuentan 2023 y reconocida por la Legislatura porteña, Labombarda también destacó los riesgos emocionales del uso intensivo de herramientas digitales: "Las aplicaciones de IA están diseñadas para complacer al usuario. Es clave que los chicos y adolescentes comprendan que detrás de esas respuestas no hay una persona que empatiza, sino un algoritmo".

Finalmente, subrayó la importancia de recuperar los vínculos humanos frente al avance tecnológico: "Debemos fomentar interacciones físicas y sociales. Ya perdimos el primer partido con las redes, pero todavía estamos a tiempo de ganar el segundo con la IA". (NA)