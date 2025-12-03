ABSA informó que, por tareas de terceros, está afectado el suministro de agua en Más Barrios

ABSA informó que el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) lleva adelante tareas de remoción de cañerías de conductos pluviales en la intersección de la calle Pedro Pico y avenida General Arias, en Bahía Blanca.

Producto de los trabajos, está afectado el servicio de agua en el barrio Más Barrios, hasta que terminen las tareas.

Por esta razón, se solicita a los usuarios cuidar las reservas de agua, limitando su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.