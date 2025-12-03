En medio de la polémica, la libertaria Villaverde se defiende: "No soy narcotraficante ni estafadora"

La senadora electa Lorena Villaverde afirmó hoy que en el Senado “están violando la Constitución” al impedirle asumir y reiteró que no tiene “causas penales vigentes ni en Argentina ni en Estados Unidos".

"Han ensuciado mi nombre y mi honor, y nadie está preparado para que le destruyan su nombre. En todas las causas he sido sobreseída. No soy narcotraficante, no soy estafadora”, aseguró en declaraciones al programa “Esta mañana” de Radio Rivadavia.

Según publicó la Agencia Noticias Argentinas, las denuncias contra Villaverde, que desde 2023 es diputada por La Libertad Avanza de Río Negro, hacen alusión a su detención en 2002 en Sarasota, Estados Unidos, acusada de participar en tráfico de cocaína, aunque poco después quedó en libertad tras un acuerdo judicial.

Tras haber sido elegida senadora en las elecciones del 26 de octubre, legisladores de diferentes bancadas, especialmente de Unión por la Patria, objetaron su pliego de designación y forzaron a que no pueda jurar mientras su diploma está pendiente en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta.

La legisladora, que retiró la carta de renuncia a su banca como diputada que había presentado para asumir en el Senado, aseguró que quienes la denuncian "nunca encontraron ningún proceder ilegal” en su vida y destacó en su favor que en su provincia los rionegrinos pese a las denuncias mediáticas “aun así me votaron".

"En la provincia me validaron, juzgaron mis habilidades morales, éticas y de trabajo", dijo y agregó: “"No tengo ninguna causa. En todas las causas me sometí a derecho y en todas fui declarada inocente. No tengo absolutamente nada".

Sostuvo que está "trabajando para lograr la aprobación de su diploma en Asuntos Constitucionales”, pero advirtió que en caso de no lograrlo “asumirá el que tenga que asumir", en alusión a Enzo Fullone, quien la secundó en la lista en octubre. (NA)