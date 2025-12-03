Tras la jura de los diputados, Martín Menem fue reelecto como presidente de la Cámara

El actual presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, continuará en su cargo al frente del cuerpo legislativo, con el visto bueno de todos los bloques, excepto Fuerza Patria y el Frente de Izquierda.

Tras la propuesta de Gabriel Borboroni, titular del bloque libertario en la Cámara baja, acompañaron la desginación de Menem LLA, el PRO, Provincias Unidas, UCR, la Coalición Cívica, el bloque Coherencia, el bloque Independencia, el bloque Producción y Trabajo, el monobloque de Natalia De la Sota e Inovación Federal.

Fuerza Patria decidió no respaldar la moción, mientras que el Frente e Izquierda se abstuvo de la votación.

"Es un honor para mi estar acá nuevamente", señaló Menem. "Iniciamos una nueva etapa de institucionalidad, más madura", remarcó.

Además, el titular de Diputados elogió a Milei: "El Presidente nos demostró que otro camino es posible".