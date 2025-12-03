Casi 60 mil empleados del Estado fueron cesanteados desde que asumió Milei

La dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades registró una reducción de 58.903 cargos entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, según estudio privado.

En el mes de octubre de 2025, la dotación total de personal fue de 282.570 cargos, en comparación con los 341.473 registrados en diciembre de 2023.

Esta disminución representa una variación del 17.2% en el período analizado. La reducción fue constante en todos los meses, cayendo la dotación respecto al mes previo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La reducción impactó en la administración pública nacional, así como en las empresas y sociedades del Estado.

Del total de la disminución, las empresas y sociedades representaron un 34%, la administración descentralizada un 33%, y la administración centralizada un 26%.

La Administración Pública Nacional (incluyendo las áreas centralizadas, descentralizadas y desconcentradas) redujo su personal en 38.675 cargos, lo que equivale a un 16.7%.

Los datos sobre la dotación de personal de la administración pública nacional fueron elaborados por el economista Nadin Argañaraz en base a información proporcionada por el Indec.

La administración centralizada es la que registra el mayor número de cargos disminuidos, con 15.519 posiciones.

Le siguen las empresas y organismos como el Correo Oficial de la República Argentina S.A. con 5.114 cargos menos, la Operadora Ferroviaria S.E. con 3.353, y AFIP/ARCA con una diferencia de 3.112 cargos entre los meses considerados. Otras entidades con reducciones significativas incluyen al CONICET (-1.958 cargos), Banco de la Nación Argentina (-1.951), y Aerolíneas Argentinas S.A. (-1.914). (NA)