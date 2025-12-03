Fuego cruzado en Diputados: cánticos e insultos entre libertarios y peronistas en la jura

La sesión preparatoria comenzó con un fuego cruzado de cánticos entre La Libertad Avanza y el peronismo, tras los gritos del diputado salteño del PJ, Aldo Leiva.

Tras la entonación del himno, Leiva, mirando al presidente, le gritó “la patria no se vende” ante los chiflidos libertarios, en el recinto de la Cámara baja.

“¡Presidente! ¡Presidente!”, respondieron desde la bancada libertaria ante un Milei que cantaba y festejaba, mientras Karina Milei aplaudía y otros invitados partidarios del Gobierno también aplaudían al presidente de la Nación.

Tras eso empezó un fuego cruzado entre cánticos de la Libertad Avanza y el bloque de Unión por la Patria. La sesión era presidida por el diputado de mayor edad, Gerardo Cipolini, hasta que se elijan las autoridades del cuerpo. (NA)