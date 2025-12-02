Tres diputados rompieron con el bloque de UxP y los libertarios se convirtieron en primera minoría

La Libertad Avanza (LLA) se quedó con la primera minoría en la Cámara de Diputados después de que el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, retirara a sus diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP). El movimiento, que venía siendo analizado en las negociaciones de los últimos días, terminó por desbancar al kirchnerismo y reordenar el mapa legislativo a horas de la sesión preparatoria.

El oficialismo buscaba ese objetivo desde la semana pasada. Martín Menem y Gabriel Bornoroni, presidente del bloque libertario, venían “reclutando voluntarios” para ampliar su bancada y asegurarse un rol dominante en la conformación de las 46 comisiones, donde la primera minoría tiene margen para designar una mayor cantidad de presidentes e integrantes. Si bien estaban cerca, dependían de la jugada de los gobernadores. Jalil terminó inclinando la balanza.

Los tres legisladores catamarqueños que dejaron el bloque K son Fernanda Ávila, Sebastián Noblega y Fernando Monguillot, actual ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia de la provincia. Los tres formaron un nuevo bloque: Elijo Catamarca.

El gobernador de Catamarca era señalado como la pieza clave desde hace tiempo. Tal como se había planteado en la Cámara baja, si retiraba a sus legisladores de UxP para integrarlos a un nuevo armado junto al espacio Innovación Federal, el kirchnerismo perdería el primer lugar. Ese escenario finalmente se concretó este martes. Así, LLA pasó a ocupar el puesto estratégico que buscaba antes del inicio del período parlamentario 2026.

La movida se apoya además en un reacomodamiento más amplio entre mandatarios provinciales. La semana pasada, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, había convocado a colegas en la Casa provincial para avanzar en la ampliación de Innovación Federal o incluso en la formación de un interbloque con los diputados de Tucumán, Misiones y Neuquén. Ese espacio proyectaba reunir a unos 15 legisladores con buen vínculo con la Casa Rosada. El paso de Catamarca acelera ese esquema.

Mientras tanto, Provincias Unidas —la alianza impulsada por los gobernadores de Córdoba, Chubut, Corrientes, Jujuy y Santa Fe— llegaba debilitada tras los resultados electorales de octubre. Esa caída redujo su peso y dejó a sus diputados condicionados a los cambios que produzcan los demás bloques. La reconfiguración, que ya estaba en marcha, se profundiza con el desplazamiento del kirchnerismo.

Otro punto de tensión sigue siendo la Unión Cívica Radical (UCR). El bloque podría incorporar a los legisladores de Corrientes y Jujuy, provincias que jugaron dentro de Provincias Unidas. Pero la decisión depende de sus gobernadores. Si esos nombres no se suman, el radicalismo quedará con seis diputados: los mendocinos Lisandro Nieri y Pamela Verasay; la bonaerense Karina Banfi; los chaqueños Gerardo Cipolini y Guillermo Agüero; y Darío Schneider, de Entre Ríos.

Sobre los jujeños María Inés Zingarán —que pretende continuar en el radicalismo— y Jorge Rizzotti, así como sobre el correntino Diógenes González, la definición aún recae en sus jefes provinciales.

Este miércoles, la Cámara realizará la sesión preparatoria para la jura de los nuevos diputados y la elección de autoridades. Allí se consagrará nuevamente a Martín Menem como presidente para el período 2026.

Según los alineamientos previos, contará con los apoyos del PRO, la UCR, Provincias Unidas, Innovación Federal, Fuerzas Provinciales, el MID y Coherencia; mientras que UxP se abstendrá y el Frente de Izquierda votará en contra. Con este respaldo, el oficialismo se perfila a transitar un escenario más favorable en las sesiones extraordinarias de diciembre y en el ciclo ordinario de 2026.

Tal como marca el Reglamento de la Cámara, el diputado de mayor edad iniciará la jornada. Ese rol corresponde a Gerardo Cipolini, chaqueño de 82 años con mandato hasta 2027. Desde allí se pondrá en marcha la votación para elegir al presidente provisional y completar el esquema de autoridades. (TN)I