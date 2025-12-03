Bahía Blanca | Miércoles, 03 de diciembre

Batistuta comparó a Lautaro y Julián y sentenció: “Argentina juega la final del Mundial otra vez”

El exdelantero de la Albiceleste palpitó el sorteo de la Copa del Mundo de Norteamérica. Además, elogió a Lionel Messi y recordó una anécdota con Marcelo Bielsa.

Gabriel Batistuta, eterno goleador argentino, autor de 55 goles con la Albiceleste, afirmó que el equipo de Lionel Scaloni “está mejor que en Catar” y fue optimista de cara al Mundial de Norteamérica 2026, que el viernes tendrá el sorte de sus grupos.

“En este momento, es de lo mejor. Los chicos saben a qué juegan y están relajados porque saben lo que es ganar. Estoy convencido de que se juega la final otra vez”, sentenció.

Batistuta afirmó que “no sabría elegir” a un titular entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

“Me encantan ambos. Es un lindo problema que tiene Scaloni y no sé cómo hará para elegirlo. Los dos juegan, meten goles, presionan, aguantan la pelota y gambetean. No veo diferencias. Además, los dos son líderes en los equipos en los que juegan y solos ponen en dificultad a la defensa adversaria. Probablemente podrían jugar juntos, pero habría que preguntarle a ellos”, apuntó.

 

Luego, comentó que imagina al “Lionel Messi de siempre” y comentó: “El Mundial dura un mes y te llena de energía y de ganas. Incluso él se puede preparar mejor que los que están en Europa porque la MLS es más distendida. Lo veo al máximo”. 

Por otra parte, el exRiver y Boca recordó una anécdota con Marcelo Bielsa, durante su etapa en La Lepra.

“A mi me gustaban los alfajores y los comía sin culpa. Llegué a Newell’s con unos kilos de más. Tenía 18 años y pesaba 89. Bielsa, que no le gustaba, me decía que estaba gordo, que era verdad, y me pusieron a dieta. Pasé hambre, pero llegué a 85, que fue lo que pesé después en casi toda mi carrera", señaló.

Finalmente, el nacido en Reconquista (Santa Fe), se refirió a la enfermedad que castigó durante largo tiempo sus tobillos.

“Cuando empezó la pandemia me operé en Suiza. Me pusieron una prótesis en cada pierna y estoy muy bien: sonrío, puedo caminar y hacer una vida normal. Eso me salvó la vida; hoy disfruto, juego al pádel, aunque no debería, y practico mucho golf”, detalló.

 

