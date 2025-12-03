Batistuta comparó a Lautaro y Julián y sentenció: “Argentina juega la final del Mundial otra vez”

Gabriel Batistuta, eterno goleador argentino, autor de 55 goles con la Albiceleste, afirmó que el equipo de Lionel Scaloni “está mejor que en Catar” y fue optimista de cara al Mundial de Norteamérica 2026, que el viernes tendrá el sorte de sus grupos.

“En este momento, es de lo mejor. Los chicos saben a qué juegan y están relajados porque saben lo que es ganar. Estoy convencido de que se juega la final otra vez”, sentenció.

Batistuta afirmó que “no sabría elegir” a un titular entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

“Me encantan ambos. Es un lindo problema que tiene Scaloni y no sé cómo hará para elegirlo. Los dos juegan, meten goles, presionan, aguantan la pelota y gambetean. No veo diferencias. Además, los dos son líderes en los equipos en los que juegan y solos ponen en dificultad a la defensa adversaria. Probablemente podrían jugar juntos, pero habría que preguntarle a ellos”, apuntó.

Luego, comentó que imagina al “Lionel Messi de siempre” y comentó: “El Mundial dura un mes y te llena de energía y de ganas. Incluso él se puede preparar mejor que los que están en Europa porque la MLS es más distendida. Lo veo al máximo”.

Por otra parte, el exRiver y Boca recordó una anécdota con Marcelo Bielsa, durante su etapa en La Lepra.

“A mi me gustaban los alfajores y los comía sin culpa. Llegué a Newell’s con unos kilos de más. Tenía 18 años y pesaba 89. Bielsa, que no le gustaba, me decía que estaba gordo, que era verdad, y me pusieron a dieta. Pasé hambre, pero llegué a 85, que fue lo que pesé después en casi toda mi carrera", señaló.

Finalmente, el nacido en Reconquista (Santa Fe), se refirió a la enfermedad que castigó durante largo tiempo sus tobillos.

“Cuando empezó la pandemia me operé en Suiza. Me pusieron una prótesis en cada pierna y estoy muy bien: sonrío, puedo caminar y hacer una vida normal. Eso me salvó la vida; hoy disfruto, juego al pádel, aunque no debería, y practico mucho golf”, detalló.