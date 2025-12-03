Bahía Blanca | Miércoles, 03 de diciembre

Deportes.

Neri Muñoz prepara el viaje a Dubái para la revancha con Agrba

Este jueves a las 10.30 tendrá lugar una conferencia de prensa en Alsina 330.

El bahiense Neri Muñoz realizará este jueves una conferencia de prensa para ofrecer detalles de su pelea en Dubái, el viernes 12 de este mes.

Único Box Team invita a los medios a participar de la rueda de prensa a las 10.30 en Alsina 330 (Cefé Ancona) previa al histórico compromiso internacional de Neri, quien volverá a disputar la eliminatoria final Superligero AMB en Dubái, combate revancha frente a Khariton Agrba.

 

Neri y su cuerpo técnico, junto a su manager y con la presencia especial de José Valle, compartirán detalles de la preparación, expectativas y la relevancia de este desafío para el deporte bahiense.

 

