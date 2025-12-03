Sin banderilleros y con largas colas: cómo es transitar por la ruta 3 tras la clausura de uno de los puentes

La ausencia de banderilleros provoca demoras y complicaciones sobre uno de los puentes Bailey ubicados sobre la ruta nacional 3, a la altura del canal Maldonado, en las afueras de Bahía Blanca, que ya se encuentra cerrado como informara ayer la Dirección de Vialidad Nacional.

La interrupción se debe a una serie de tareas de mantenimiento que hay que realizar sobre el lugar, aunque el pedido de "respetar estrictamente las indicaciones de los banderilleros y evitar la circulación por el sector de los trabajos, y mantener siempre una velocidad de circulación reducida" se ve complicado debido a la ausencia de personal idóneo.

Hasta el momento todo queda sujeto a la buena predisposición de los conductores.

El corte se da en la estructura ubicada en el kilómetro 692 de la ruta nacional 3, en el sentido El Cholo-Avenida Colón.

“El corte se extenderá por los próximos días, hasta nuevo aviso”, se explicó en las últimas horas.

Si bien se evitó dar precisiones respecto de la duración de los trabajos, se aclaró que esta dependerá del avance de los trabajos y de la incidencia del clima.