Guillermo Francella tuvo un accidente cuando manejaba en España: “Me lastimé bastante”

En una entrevista con el programa El Hormiguero (Antena 3), Guillermo Francella contó que tuvo un accidente con su auto mientras manejaba en España. El choque ocurrió cuando estaba trabajando en el rodaje de la película Playa de lobos, que se estrena en el país europeo en unos días. “Saltaron los airbags y me lastimé bastante”, aseguró el actor argentino.

Durante la charla con el programa español, Guillermo Francella recordó que el choque ocurrió mientras circulaba por un camino de la isla de Fuerteventura, un día antes de iniciar el rodaje de la película Playa de lobos.

“Fue feo, feo. Gracias a Dios, con suerte. Pero fue el día previo a filmar. Fui a cenar con una productora, con su hija, con mi hermano”, enumeró el actor.

Francella se quejó de que había muchas rotondas en la isla, en el tono en el que habitualmente cuenta alguna anécdota divertida. “No podés creer que hay otra rotonda. Si ya salimos de una y viene otra y viene otra y nunca termina. Y no están iluminadas algunas”, remarcó.

El actor especificó que cuando se perdieron con el Waze tuvieron que retomar una de las rotondas y, en ese momento, se produjo el impacto.

“Cuando la retomo, veo que viene un auto con las luces prendidas y digo, ‘Florencia’, ¡Pum! Un choque en el que saltaron los airbags y todo. Me lastimé bastante", detalló.

El protagonista de El encargado aseguró que su hermano quedó un poco herido porque “pegó su cabeza con la hija de Florencia”, que es la productora con la que viajaban.

“Fue un susto tan grande. Cuando bajamos estábamos ilesos, pero con golpes. Gracias a Dios que no me lastimé la cara ni nada porque filmaba el otro día. Mi hermano tenía un cocón así”, sostuvo.

La película protagonizada por Francella está dirigida por Javier Veiga y es una comedia de humor negro con mezcla de thriller policial. El actor argentino interpreta a un turista que conoce a un empleado de un parador en una playa española con el que entabla una relación que se vuelve turbia y cada vez más al límite de la violencia. (con información de TN)