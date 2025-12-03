Bahía Blanca | Miércoles, 03 de diciembre

El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 4 de diciembre en Bahía Blanca.

El servicio de Satelmet pronostica para este jueves 4 de diciembre una jornada con una temperatura mínima de 21 grados y una máxima de 33 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo será templado a cálido, con viento moderado del noroeste rotando al oeste y muy buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo pasará de caluroso a templado, con viento moderado del sudoeste rotando al sudeste. El índice de radiación UV se prevé alto y la visibilidad será buena.

La noche, por su parte, será templada con cielo poco nuboso, y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 19 grados.

