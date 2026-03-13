Alerta amarilla por tormentas para este domingo en Bahía Blanca y varios distritos aledaños

La ciudad de Bahía Blanca y distritos aledaños del centro y sur del país se verán afectadas este domingo por lluvias y tormentas de variada intensidad debido al avance de un frente frío, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El alerta amarillo se extiende a distritos aledaños como Coronel Suárez, Saavedra, Puan, Tornquist, Coronel Pringles, Coronel Dorrego y Coronel Rosales, afectando también al sector costero y las playas de Monte Hermoso y Pehuen Co.

Hacia el sur contempla, además, los distritos de Villarino y Carmen de Patagones, con incidencia en la capital rionegrina (Viedma).

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Las condiciones inestables comenzarían a manifestarse durante la mañana y se mantendrían a lo largo de toda la jornada. Según se anticipa, algunas tormentas podrían ser localmente fuertes, especialmente entre la tarde y la noche, cuando se prevé el período de mayor intensidad.

Los fenómenos podrían estar acompañados por chaparrones de lluvia intensos de corta duración, ráfagas de viento que podrían superar los 70 kilómetros por hora, frecuente actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

En cuanto a las precipitaciones, se estiman valores de lluvia acumulada entre 20 y 40 milímetros, aunque de manera localizada estos registros podrían ser superados.

Ante este panorama, se recomienda a la población mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y tomar precauciones durante el desarrollo de las tormentas.