La Bolsa de Comercio celebró la importante inversión de TGS en Bahía Blanca

La Bolsa de Comercio de Bahía Blanca celebró el anuncio de inversión realizado por la empresa Transportadora de Gas del Sur (TGS) y se sumó a las distintas voces de la ciudad -entre ellos la del intendente municipal Federico Susbielles, el Puerto y la Unión Industrial- que en los últimos días destacaron la magnitud del proyecto y su impacto para el desarrollo regional.

De esta manera, la entidad bursátil se agregó a las expresiones de respaldo que ya habían manifestado autoridades del Municipio, el sector portuario y representantes del ámbito industrial, quienes coincidieron en valorar la decisión empresaria de invertir en la ciudad.

El proyecto contempla una inversión de 3.000 millones de dólares destinada a desarrollar infraestructura para el transporte, procesamiento y exportación de líquidos derivados del gas natural provenientes de Vaca Muerta, que serán operados desde los muelles del puerto local.

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En un comunicado, la institución destacó que se trata de la inversión más trascendente de las últimas décadas en la zona portuaria e industrial de Bahía Blanca y felicitó a la compañía por impulsar un emprendimiento de gran envergadura.

Asimismo, subrayó el trabajo y las gestiones realizadas en los últimos años por el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca y el Municipio local para generar condiciones favorables que permitan atraer proyectos de esta magnitud.

Según se indicó, el anuncio representa además un fuerte respaldo al puerto bahiense, a sus condiciones naturales, a su seguridad jurídica y a la eficiencia operativa del sistema portuario.

Desde la entidad también remarcaron que a los tradicionales movimientos de cargas del puerto -como granos, frutas, pescado, contenedores y combustibles- se sumará ahora el vinculado al gas natural licuado, con un rol relevante de la infraestructura que TGS posee en General Daniel Cerri.

Finalmente, la Bolsa destacó el papel del grupo energético Pampa Energía en el desarrollo de diversas actividades en la región y consideró que este tipo de inversiones consolidan las perspectivas de crecimiento para la ciudad y para Argentina en el escenario energético internacional.