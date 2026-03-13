Almeyda, el fútbol y la guerra: "No nos importa nada"

Matías Almayda palpitó el encuentro de este domingo entre Barcelona y Sevilla en el Camp Nou, por la fecha 28 de La Liga de España.

Todavía suspendido luego de la larguísima sanción que recibió por su expulsión ante Alavés, el entrenador argentino volvió a dar que hablar en conferencia de prensa.

"El fútbol es el fiel reflejo de las sociedades para mí, porque hoy hay guerras y nosotros estamos hablando de jugar un partido; eso quiere decir que no nos importa nada", comentó Matías Almeyda.

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"El negocio tiene que seguir y todo va. Hay una guerra y yo me estoy rompiendo la cabeza para ver cómo va a ir a jugar el equipo y romper esta racha de 23 años sin ganar en el Camp Nou. Todos pasamos de algo muy lindo a algo prácticamente inhumano. Seguimos viviendo un mundo que es para uno mismo", cerró Matías Almeyda en conferencia de prensa.

El Pelado recibió una grata noticia: el TAD le redujo una fecha de suspensión y podría volver el fin de semana del 11 y 12 de abril, ni más ni menos que ante el Atlético de Madrid de Diego Simeone.

Sevilla está seis puntos por encima de la zona de descenso y buscará un buen resultado en el Camp Nou, donde no celebra desde la temporada 2002/03.