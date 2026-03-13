Fórmula 1: aseguran que cancelarán los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita

La Fórmula 1 cancelará los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita, previstos del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 del mismo mes, producto de la guerra en Medio Oriente, según informó el portal Sky Sports.

En sintonía con el medio británico, la noticia se oficializará en las próximas horas y no se sustituirán las citas, pese a que se “barajaron” los circuitos de Portimao (Portugal) e Imola (Italia). De esta forma, la temporada 2026 tendrá sólo 22 fines de semana de acción.

De esta forma, habrá cinco semanas de pausa desde el GP de Japón, que se correrá el 29 de marzo, hasta el GP de Miami, que finalizará el 3 de mayo. Es decir, no habrá carreras en abril. El último compromiso cancelado con anticipación fue el GP de Emilia Romagna 2023, producto de las graves inundaciones que provocaron al menos cinco muertos en el norte de Italia.

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En este momento, La Máxima está en el Autódromo Internacional de Shanghái, escenario de la segunda cita del calendario. El británico George Russel fue el más rápido de la clasificación de la Sprint, seguido por su compañero en Mercedes, Kimi Antonelli, y por su compatriota Lando Norris, de McLaren.

Por su parte, Franco Colapinto tuvo problemas con su Alpine -afirmó que se siente “perdido”- y terminó 16°, mientras que el francés Pierre Gasly finalizó séptimo y afirmó estar “muy contento” con el rendimiento de su monoplaza.