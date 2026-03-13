El pronóstico: así estará el tiempo este sábado en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este sábado 14 de marzo una jornada con una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 26 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será nuboso e inestable con precipitaciones intermitentes. El viento tendrá intensidad de leve con ráfagas de moderado del Noroeste. La visibilidad será buena.

En la tarde tendremos tiempo inestable con precipitaciones intermitentes. El viento tendrá intensidad de moderado del sector Norte y el índice de radiación ultravioleta es muy alto. La visibilidad será buena.

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La noche será nubosa con precipitaciones intermitentes y se estima para media noche una temperatura de 19 grados centígrados.