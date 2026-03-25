Capturan a un ciudadano chino por efectuar disparos al aire en Vista Alegre

Un hombre de nacionalidad china fue capturado en las últimas horas en inmediaciones de Vista Alegre, después de que se constatara que el último domingo había efectuado disparos al aire en el sector.

La aprehensión se realizó luego de un allanamiento dispuesto por el Juzgado de Garantías Nº1, a cargo de la doctora Claudia Olivera, en un supermercado ubicado en Pacífico 2.020.

En ese lugar se capturó a Mao Yinbing, de 35 años de edad, quien días atrás había disparado al aire e ingresado a un comercio ubicado en el lugar. En ese momento, el personal policial había hallado una vaina percutada, aunque no se había logrado la individualización del tirador.

En el procedimiento de este miércoles, también se secuestró un arma de fuego calibre .22 y 89 proyectiles de ese calibre.