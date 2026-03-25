Tres Arroyos: la policía aprehendió a tres menores que portaban armas de fuego y droga

Personal policial de la Comisaría 1ª de Tres Arroyos aprehendió esta tarde a tres menores de 13, 14 y 15 años en la intersección de avenida Caseros y San Luis, luego de un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de jóvenes armados en la vía pública.

Efectivos del Gabinete Técnico Operativo (G.T.O.) lograron identificar a los sospechosos, quienes portaban una riñonera en cuyo interior se hallaron dos armas de fuego, como una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros -con numeración parcialmente suprimida- y un revólver calibre 32, también con el número de serie adulterado.

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Además, los menores llevaban una bolsa con 75 municiones, un teléfono celular y una bolsa de nylon con una sustancia blanquecina que, tras ser sometida a un test orientativo, dio positivo para clorhidrato de cocaína.

Intervino la UFIJ de Menores N°4, que dispuso la notificación por infracción a la Ley 23.737, tenencia ilegal de armas y otras infracciones al Código Penal, y ordenó la restitución de los menores a sus progenitores.