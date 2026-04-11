Tres Arroyos: casi 6.000 millones de pesos para mejorar la red de agua

El gobierno bonaerense licitará la semana próxima la primera etapa de la obra de recambio de la red de agua potable de Tres Arroyos, que tiene un costo del orden de los 6 mil millones de pesos.

Los sobres con las ofertas de las firmas interesadas en ejecutar los trabajos se abrirán el viernes 17, al mediodía, en la sede del ministerio de Infraestructura en la ciudad de La Plata.

Con un presupuesto oficial de 5.993.987.875 pesos y un plazo de obra de 540 días corridos (18 meses), la obra contempla el recambio de la red existente en uno de los cuatro cuadrantes en que fue dividido el radio céntrico de la ciudad.

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“En esta primera etapa se intervendrá el cuadrante Oeste del casco céntrico, por considerar el más perjudicado en cuanto a falta de presión nominal y también a cantidad de roturas de la red”, se indicó en el proyecto.

“La obra planteada consiste en el recambio completo de la red secundaria y algunos troncales primarios de abastecimiento de agua potable, así como de las válvulas exclusas, hidrantes y conexiones domiciliarias. Se intervendrá toda la red en el sector mencionado, a excepción del caño troncal de distribución de calle Azcuénaga, por encontrarse en buen estado aparente”, se añadió.

Los trabajos incluirán el reemplazo de las viejas cañerías de asbesto-cemento por sus diámetros correlativos en PVC, aunque en sectores específicos se llevará el grosor de los caños de 60 a 75 milímetros para generar un mayor caudal de distribución y transporte del líquido.

“Además, se pretende reparar veredas y pavimentos para no alterar los sectores de circulación peatonal y vehicular, de manera que a posteriori luzcan de la misma manera que antes del desarrollo de la obra”, se aclaró.

Durante el desarrollo de la obra no se afectará el servicio en forma continua, aunque sí habrá cortes que deberán ser coordinados con la dirección de Obras Sanitarias de la Municipalidad de Tres Arroyos.

El sector de desarrollo del proyecto está delimitado por las avenidas, Rivadavia, Caseros, Ameghino y San Martín. En total, se reemplazarán unos 27.000 metros de cañerías, de las cuales 22.000 corresponden al recambio de la red distribuidora secundaria de 75 mm, y 5.000 metros a caños troncales de 110, 160 y 200 mm.

Además, se contempla el recambio de 3.290 conexiones domiciliarias, en el tramo comprendido desde la derivación hasta el medidor inclusive.

También se estima la renovación y/o rehabilitación de 128 válvulas exclusas de distintos diámetros y 52 válvulas de incendio (hidrantes), con todos los accesorios que fueran necesarios.

La población actual beneficiada en forma directa por la obra se estima en aproximadamente 10.000 personas, lo que representa casi el 17% de la población del distrito.

Una red obsoleta

Actualmente en Tres Arroyos –según se calcula- el 95% de la población urbana cuenta con agua potable, mientras que el 80% posee desagües cloacales.

Ambos servicios son operados desde la órbita municipal, a través de la dirección de Obras Sanitarias.

La red de agua potable de la ciudad cabecera está abastecida mediante agua subterránea.

Originalmente la ciudad contaba con 5 pozos que inyectaban agua a unas 20 manzanas del radio céntrico. Actualmente hay 24 perforaciones activas y, si bien la red se ha ido expandiendo con cañería de PVC, aún hay grandes sectores que siguen teniendo los viejos caños de asbesto-cemento colocados en 1964. Allí es donde se encuentran los principales problemas.

“Recientemente se realizaron obras de renovación de cañerías de distribución secundaria en la zona del radio antiguo, reemplazando los conductos originales de 60 mm por otros de PVC de 75 mm. En las cuadras en las que las tuberías secundarias ya se han reemplazado, se reportó en general un incremento significativo de presión en los domicilios”, se indicó desde la Provincia.

Donde aún hay caños de asbesto-cemento, en tanto, se reciben “numerosos reclamos por baja presión de agua durante el mes de diciembre”.

“Una gran proporción de los reclamos se concentra en la zona céntrica y no en los barrios periféricos”, se indicó desde la Provincia.

En la zona más antigua también “se producen frecuentes y numerosas roturas de las tuberías”, sobre todo por

rotura en sus cabezales. Esto obliga a realizar “entre 4 y 6 reparaciones por día en promedio”.

“Una gran parte de las roturas se concentra en la red de distribución secundaria. Se especula que las roturas se potencian dada la antigüedad de las cañerías y su material frágil. Los técnicos también apuntan a las fluctuaciones de presión provocadas por la inyección de agua directamente a la red”, se indicó.

“Manipular demasiado un sistema de cañerías tan desgastado y de una calidad como asbesto cemento puede ocasionar un grado de contaminación en la red de consumo”, se agregó.

De la misma forma, se detectó que “existen numerosas válvulas esclusa rotas, de las cuales una veintena están identificadas”.

“Muchas de estas válvulas podrían estar obstruyendo el escurrimiento en distintos puntos de la red, entorpeciendo o desmejorando notablemente el flujo”, reveló el informe preliminar a la obra.

Por estas condiciones –se señaló- “se estima una pérdida de agua en la red del orden del 45% del agua bombeada”.