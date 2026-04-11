Goyena celebra con la primera Fiesta Provincial de la Coca Mallorquina

La localidad de Goyena vivirá hoy una jornada especial, con la realización de la 1ª Fiesta Provincial de la Coca Mallorquina, un evento gastronómico que en esta edición estrena su nuevo estatus luego de haber sido declarada de interés provincial.

Con entrada libre y gratuita, la celebración comenzará a las 15 con una exposición de autos antiguos, además de un espacio dedicado a emprendedores, manualistas y artesanos, que se complementará con un corredor gastronómico distrital donde los visitantes pueden disfrutar de los sabores típicos de la región.

Posteriormente, a las 17 se llevará a cabo el acto central y el desfile en conmemoración del 124° aniversario de Goyena, un momento emotivo que reunirá a vecinos y autoridades para celebrar la historia de la localidad.

El plato fuerte llegará a las 19 en la Sociedad Española con la Fiesta de la Coca Mallorquina. Allí se ofrecerá degustación gratuita de este tradicional producto, junto con ensaimada y una opción sin TACC para celíacos. La música estará a cargo de la peña El Cencerro y la actuación de Luciana Martín. El cierre de la fiesta será a las 23 con el show de Toma x Loco. Habrá disponible un servicio de cantina.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La coca mallorquina es una de las recetas más antiguas de la gastronomía balear. Se trata de una preparación salada que surgió para aprovechar las sobras de pan, cubierta con verduras. Con el tiempo, se convirtió en un emblema de la vida mediterránea. ¿Por qué esta relación con Goyena? La mayoría de sus habitantes es descendiente de españoles provenientes de la isla de Mallorca, específicamente del pueblo de Son Servera, que arribaron a estas tierras escapando de la Guerra Civil.

El evento es organizado por la delegación de Goyena junto a la Municipalidad de Saavedra. Con esta propuesta, la localidad reafirma su compromiso con la preservación de las tradiciones gastronómicas y culturales de raíz mallorquina.