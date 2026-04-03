Se viene la primera Fiesta Provincial de la Coca Mallorquina en Goyena

En Goyena ya está todo preparado para la realización de la 1ª Fiesta de la Coca Mallorquina, un evento gastronómico que se lleva a cabo con motivo del 124º aniversario de la fundación de la localidad.

Así, entre las distintas actividades que se programan para la fecha, se prepara una coca mallorquina —una especie de pizza con mucho perejil— de varios metros, que se reparte entre los presentes.

Más allá de la cuestión puramente culinaria, la Fiesta de la Coca Mallorquina conlleva identidad histórica, referencias culturales, pertenencia y conmemoración en el marco de una fecha importante para quienes habitan Goyena y la zona.

La celebración comenzó a realizarse en abril de 2023 y ya había sido declarada de Interés Municipal, Cultural y Legislativo por la comuna de Saavedra y, posteriormente, obtuvo el estatus provincial.

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En esta oportunidad, y si bien el aniversario de la localidad se recuerda el 2 de abril, la celebración se realizará el sábado 11 de abril a partir de las 15. El evento es organizado por la delegación de Goyena junto a la Municipalidad de Saavedra.

La fiesta dará inicio a las 15 con una exposición de autos antiguos, además de un espacio dedicado a emprendedores, manualistas y artesanos, que se complementará con un corredor gastronómico distrital donde los visitantes podrán disfrutar de los sabores típicos de la región.

Luego, a las 17, se llevará a cabo el acto central y el desfile en conmemoración del 124° aniversario de Goyena, un momento emotivo que reunirá a vecinos y autoridades para celebrar la historia de la localidad.

A partir de las 19, todo continuará en la Sociedad Española con el plato fuerte de la jornada: la Fiesta de la Coca Mallorquina. Allí se ofrecerá degustación gratuita de este tradicional producto de la repostería mallorquina, ensaimada y también una opción sin TACC para celíacos. La música estará a cargo de la peña El Cencerro y la actuación de Luciana Martín.

El cierre de la fiesta llegará a las 23 con el show de Toma x Loco, mientras que el servicio de cantina estará disponible para los asistentes. La entrada será libre y gratuita.

Con esta propuesta, Goyena reafirma su compromiso con la preservación de las tradiciones gastronómicas y culturales de raíz mallorquina, invitando a residentes y turistas a ser parte de una celebración que crece edición tras edición.

De qué se trata

La coca mallorquina es una de las recetas más antiguas y conocidas dentro de la gastronomía balear y, en particular, de la isla española de Mallorca. ¿Por qué esta íntima relación con esta pequeña localidad? La mayoría de sus hoy medio millar de habitantes es descendiente de españoles que provenían de la isla, específicamente del pueblo de Son Servera, y que arribaron a estas tierras escapando de la Guerra Civil.

Esta preparación es un plato con un origen humilde y popular que surgió para aprovechar las sobras de la comida: con el pan sobrante se elaboraba una masa salada crujiente que después cubrían con todo tipo de verduras que había en la despensa.

Con el tiempo, terminó convirtiéndose en un total emblema de la vida mediterránea que se come durante todo el año y a toda hora.

Representativo de la comunidad mallorquina, en Goyena se tomó como el plato central y la excusa perfecta para su fiesta, como ya ocurre en otras localidades del distrito, como la Omelette pigüense, el Cordero Serrano saavedrense o las Carbonadas de Espartillar.