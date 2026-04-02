También en Patagones: homenajearon a los héroes de Malvinas

Bajo un sol radiante y una importante concurrencia, este jueves por la mañana se realizó el acto homenaje por el 44° aniversario de la Gesta de Malvinas, organizado por el Concejo Deliberante en conjunto con la Agrupación de ex combatientes de Patagones. El mismo, estuvo encabezado por el presidente del CD, Amilcar Safe y tuvo lugar en la plazoleta ubicada en Boulevard Arró y Brown.

Acompañó la evocación, en representación del intendente Ricardo Marino, el Coordinador de Políticas Públicas, Cristian Duarte, junto a secretarios del Poder Ejecutivo, concejales de los diferentes bloques, autoridades de seguridad, de educación, representantes gremiales, e instituciones intermedias.

El acto se inició con el izamiento del pabellón nacional, para luego dar lugar al Himno Nacional argentino, interpretado por la escuela "Sinfónica Maragata" y el músico Javier Bianculli.

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A continuación el Padre Patrick Warjiri, por la Parroquia Nuestra Señora del Carmen y el Pastor Aldo Pier, por la Pastoral Patagones, realizaron respectivamente, sendas invocaciones religiosas sobre la fecha.

Posteriormente, el titular del CD junto a los concejales, colocaron ofrendas florales en el monumento al Caído en Malvinas; luego lo hizo, el Coordinador de Políticas Públicas, junto a funcionarios del Poder Ejecutivo y por último, envueltos en un sentido aplauso lo hicieron los integrantes de la agrupación de ex combatientes en forma conjunta con alumnos de las escuelas presentes.

El presidente del CD, Amilcar Safe señaló que "es importante que desde el Concejo, que somos los representantes del pueblo, coordinemos este acto con quienes dieron su vida por nuestra Soberanía, agradecer a los ex combatientes por mantener viva la historia y destacar la importancia de lo que han hecho por defender nuestra Nación". (agencia Patagones)