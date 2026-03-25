Le dieron la pena máxima al femicida de la soldado Joselie

El Tribunal en lo Criminal Nº 3 aceptó el pedido de la acusación y le impuso este mediodía la pena de prisión perpetua a Jorge Rubén Rojas, acusado del crimen de su pareja, la soldado mendocina Joselie Agustina Herrera Nadal, cometido a fines de 2022 en nuestra ciudad.

La resolución fue difundida este mediodía y estuvo a cargo de los jueces Daniela Castaño, Eduardo d'Empaire y Julián Francisco Saldías.

Rojas, de 26 años, está detenido desde poco después del femicidio y, de no surgir contratiempos o cambios en instancias judiciales superiores, continuará en esa condición más de 30 años.

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Fue acusado como autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

Además de la pena, los jueces dispusieron que, en relación al tratamiento que el Servicio Penitenciario Bonaerense programe respecto de Rojas, se prevea en el área de asistencia psicosocial la implementación de técnicas especializadas que guarden relación con los hechos de violencia de género por los que se dictó la condena.

A su vez, le dieron intervención al Centro de Asistencia a la Víctima de la Fiscalía General Departamental, para el seguimiento de los derechos de la víctima indirecta, la madre de Joselie.

En consecuencia, el tribunal confirmó el planteo del fiscal Jorge Viego y desestimó el alegato del defensor oficial, Eduardo Zalba, quien pretendía que se impute al hombre por homicidio preterintencional (que se encuadra cuando hay dolo para lesionar pero no para matar), figura que prevé una pena sensiblemente menor.

El crimen de Joselie, de 21 años, se produjo al tiempo que se desarrollaba el Mundial de Qatar, entre la noche del 26 de noviembre de 2022 y la madrugada del día siguiente, en un departamento interno ubicado en Garibaldi 437.

La madre de la víctima y una tía, junto al fiscal Viego.

Allí Rojas le habría causado la muerte a su pareja de manera intencional, al efectuarle múltiples golpes en la cabeza para luego estrangularla causándole la muerte por insuficiencia respiratoria.

La fiscalía sostuvo que todas estas conductas fueron desplegadas en un contexto de violencia de género, basado en una relación desigual de poder entre la víctima y el imputado.