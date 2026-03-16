"Me la mató de la peor manera", dijo la madre de la soldado Joselie

Alejandra Herrera, madre de la soldado mendocina Joselie, asesinada por su pareja en nuestra ciudad a fines de 2022, llegó a Bahía Blanca para presenciar el juicio a Jorge Rubén Rojas y "hacer justicia por mi hija".

"Es muy duro para nosotros, es muy duro para mi estar acá, vengo de muchos kilómetros para hacer justicia por mi hija. Para mi es un calvario", dijo antes de entrar a Tribunales.

A la mujer la acompaña una tía de la chica. Ambas llegaron a Estomba 34 portando un aplique con la foto de la víctima y la inscripción: "Justicia por Joselie Agustina Herrera Nadal-Te amo".

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Alejandra recordó que el último intercambio de palabras con su hija fue: "'Mamá, te amo' y yo le respondí 'yo te amo más...'. Ese día yo la llamé y ya no me respondía".

También confirmó que el vínculo de su hija con su pareja, Rojas, era "malo", pese a que no llevaban mucho tiempo en esa condición.

"Yo sabía la relación que ellos tenían, pero, bueno... Me la mató de la peor manera, no tengo palabras", agregó.

La madre de Joselie agregó que después del femicidio tomaron conocimiento que el acusado había ejercido violencia con su anterior pareja, por lo cual la Justicia le había ordenado una restricción de acercamiento.

El crimen se cometió entre la noche del 26 de noviembre de 2022 y la madrugada del día siguiente.

Se cree que el joven la golpeó y la estranguló hasta quitarle la vida y luego envolvió el cuerpo con una frazada y lo arrojó en una alcantarilla. Los restos fueron hallados, días después, en el arroyo Napostá, en la zona de Beruti al 2.300.

Sellaron la suerte del procesado el peritaje de teléfonos celulares (sacó un crédito y transfirió dinero desde el móvil de la mujer hacia su cuenta personal) y las cámaras de seguridad que tomaron el momento en que trasladaba el cuerpo, entre otras pruebas.