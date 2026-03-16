Llega a juicio oral el femicidio de la soldado Yoselie Herrera

Desde hoy y hasta el jueves está previsto el juicio oral a Jorge Rubén Rojas, único detenido y acusado por el femicidio de su expareja, la soldado voluntaria Yoselie Herrera Nadal, cometido en nuestra ciudad a fines de 2022, al tiempo que se realizaba el Mundial en Qatar.

El debate, que estará a cargo del Tribunal en lo Criminal N° 3, se demoró porque tuvo dos postergaciones, una por razones de salud del fiscal y otra, por la renuncia de la defensora oficial del imputado.

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Rojas está apuntado como autor del delito de homicidio agravado por el vínculo y por ser cometido por un hombre en contra de una mujer mediando violencia de género.

De ser condenado por ese delito, recibirá la pena de prisión perpetua.

Yoselie había llegado a nuestra ciudad desde su Mendoza natal, con apenas 21 años, para enrolarse como soldado voluntaria, cumpliendo funciones en la Base Aeronaval Comandante Espora.



El femicidio, según establecieron los investigadores, se produjo con posterioridad a las 21 horas del 26 de noviembre de 2022 y antes de las 3 de la madrugada del día siguiente.



La autopsia determinó que recibió múltiples golpes en la cabeza y finalmente fue estrangulada.

En la investigación declararon varias personas que conocían a Yoselie y Rojas, entre ellas una pareja con la que horas antes del trágico suceso compartieron el partido entre Argentina y México, por el Mundial de Fútbol.

Ambos describieron que luego de observar el encuentro se produjo una discusión entre la víctima y el imputado, por lo que se sintieron incómodos y decidieron retirarse.

Indicaron que esa noche Rojas envió mensajes manifestando que “Yosi” se había ido del departamento y no tenía novedades de ella.

El 28 de noviembre, al notar la ausencia de la chica, un jefe de la Base presentó una denuncia por la desaparición de la soldado.



Dos días después, y luego de que el acusado admitiera ante policías de la comisaría Cuarta lo ocurrido, fue encontrado el cadáver de Herrera en el cauce del arroyo Napostá, en el sector de Berutti al 2.300.

El peritaje de teléfonos celulares (sacó un crédito y transfirió dinero desde el móvil de la mujer hacia su cuenta personal) y cámaras de seguridad que tomaron el momento en que trasladaba el cuerpo para arrojarlo en una alcantarilla sellaron su suerte.

Según indicaron algunos testigos, “Yosi” y Rojas habían comenzado una relación a mediados de 2021 que se interrumpió a comienzos del año siguiente. Tras unos meses separados decidieron regresar.

Algunos compañeros que tenían cercanía con la joven contaban que ella les refería que Rojas “la perseguía, no la dejaba tranquila”.

Lo describieron como un sujeto “obsesivo”, “posesivo” y “celoso”.