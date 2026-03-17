Femicidio de la soldado: piden prisión perpetua para el acusado

La pena de prisión perpetua pidió la fiscalía para Jorge Rubén Rojas, acusado del femicidio de la soldado Joselie Agustina Herrera Nadal, cometido a fines de 2022 en nuestra ciudad.

Jorge Viego, titular de la UFIJ N° 5 e impulsor de la investigación, consideró que el hombre fue autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

El defensor oficial, Eduardo Zalba, solicitó en cambio que la conducta se encuadre como homicidio preterintencional, delito que prevé una pena sensiblemente menor.

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La resolución del Tribunal en lo Criminal N° 3, a cargo de los jueces Daniela Castaño, Eduardo d'Empaire y Julián Francisco Saldías, se conocerá el próximo miércoles al mediodía.

El fiscal Viego, junto a familiares de Joselie.

De esa manera concluyó el juicio oral que se desarrolló desde ayer en el quinto piso de Tribunales, y que contó con la presencia de la madre y una tía de la víctima, oriunda de Mendoza.

"Me la mató de la peor manera", dijo Alejandra, la madre de la soldado antes de iniciar el debate.

El crimen de Joselie se produjo entre la noche del 26 de noviembre de 2022 y la madrugada del día siguiente, en un departamento interno ubicado en Garibaldi 437.

Allí Rojas le habría causado la muerte a su pareja de manera intencional, al efectuarle múltiples golpes en la cabeza para luego estrangularla causándole la muerte por insuficiencia respiratoria.

La fiscalía sostuvo que todas estas conductas fueron desplegadas en un contexto de violencia de género, basado en una relación desigual de poder entre la víctima y el imputado.

Rojas, asesorado por el defensor oficial Eduardo Zalba, llegó a juicio imputado de delito de homicidio agravado por el vínculo y por ser cometido por un hombre en contra de una mujer mediando violencia de género.

En caso de ser condenado por esa figura recibirá la pena de prisión perpetua.

El debate, que está previsto hasta el jueves, lo tiene a cargo del Tribunal en lo Criminal Nº 3, compuesto por los jueces Daniela Castaño, Eduardo d’Empaire y Julián Francisco Saldías.