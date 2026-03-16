Se inició la ronda de testimonios en el juicio por el femicidio de Joselie

Con la declaración de los compañeros de trabajo y amigos de la pareja, se inició el juicio oral que se le sigue a Jorge Rubén Rojas por el femicidio de Joselie Agustina Herrera Nadal, cometido a fines de 2022.

Los testigos brindaron detalles de la relación que tenían, las peleas y las discusiones y cómo fueron las últimas horas que compartieron con ambos, luego de lo cual la mujer desapareció.

La madre y una tía de la víctima dialogan con el fiscal Jorge Viego antes del juicio.

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En los días posteriores se produjo una intensa búsqueda de la que participaron todos ellos, hasta que finalmente Joselie fue encontrada sin vida.

Según la causa, investigada por la UFIJ Nº 5, el hecho se produjo entre la noche del 26 de noviembre de 2022 y la madrugada del día siguiente, en un departamento interno ubicado en Garibaldi 437.

Allí Rojas le habría causado la muerte a su pareja de manera intencional, al efectuarle múltiples golpes en la cabeza para luego estrangularla causándole la muerte por insuficiencia respiratoria.

La fiscalía sostuvo que todas estas conductas fueron desplegadas en un contexto de violencia de género, basado en una relación desigual de poder entre la víctima y el imputado.

Rojas, asesorado por el defensor oficial Eduardo Zalba, llegó a juicio imputado de delito de homicidio agravado por el vínculo y por ser cometido por un hombre en contra de una mujer mediando violencia de género.

En caso de ser condenado por esa figura recibirá la pena de prisión perpetua.

El debate, que está previsto hasta el jueves, lo tiene a cargo del Tribunal en lo Criminal Nº 3, compuesto por los jueces Daniela Castaño, Eduardo d’Empaire y Julián Francisco Saldías.