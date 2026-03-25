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El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 26 de marzo en Bahía Blanca.

Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet pronostica para este jueves 26 de marzo una jornada con una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 27 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo pasará de fresco a templado, con viento leve del sector norte y buena visibilidad.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Durante la tarde el tiempo será cálido y soleado, siempre con viento leve del sector norte. El índice UV será alto y la visibilidad se mantendrá buena.

La noche, finalmente, será templada con cielo poco nuboso, y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 19 grados.

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