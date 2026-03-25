El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este jueves 26 de marzo una jornada con una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 27 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo pasará de fresco a templado, con viento leve del sector norte y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo será cálido y soleado, siempre con viento leve del sector norte. El índice UV será alto y la visibilidad se mantendrá buena.

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La noche, finalmente, será templada con cielo poco nuboso, y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 19 grados.