El dólar oficial cayó más del 1% en la semana: cuál fue la reacción en Bahía y en la City

El dólar oficial mayorista subió este viernes y se ubicó a 1.400 pesos, pero acumuló una caída superior al 1% en una semana que volvió a estar marcada por la incertidumbre en el panorama internacional, y un sabor agridulce a partir del dato de inflación de febrero.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio se dio vuelta sobre el final de la rueda y avanzó $5 a los $1.400 para la venta. Así, la distancia con el techo de la banda, que este viernes se ubicó a $1.627,97, llegó al 16%. En el segmento contado se operaron más de u$s447,8 millones.

En Bahía Blanca, el oficial cerró a 1.373,19 pesos (1,12%) para la compra y a 1.426,17 pesos (2,84%) para la venta, con una variación positiva de 0,20% (spread $52,98).

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El dólar blue, en nuestra ciudad, no tuvo variaciones y se situó en 1.402 pesos para la compra y 1.430 pesos para la venta, siendo la variación de -0,35%.

En la semana, el tipo de cambio cayó $16 y anotó su primera baja semanal en marzo, desacoplado del panorama internacional, donde el índice dólar se fortaleció 1,3% y la demanda de la divisa tuvo una semana calcada a la del barril de petróleo. El crudo volvió a a perforar un nivel histórico superior a los u$s100 por primera vez en 2026.

En tanto, los contratos de dólar futuro alternaron subas de hasta el 0,5% y bajas del 1%. El mercado "pricea" que el dólar mayorista se ubicará a $1.415 para fines de marzo. En la jornada de este viernes, las operaciones totalizaron unos u$s1.055 millones.

A nivel minorista, el dólar cerró a $1.420 para la venta en el Banco Nación (BNA). El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.846. En tanto, en el relevamiento de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA), este promedió $1.415,85.

Por otro lado, los dólares paralelos operan dispares. El dólar MEP subió 0,3% a los $1.420,43, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hizo 0,8% a $1.468,32. El dólar blue retrocedió a $1.410 para la venta en las cuevas de la City.

Las reservas brutas del BCRA cayeron

En paralelo, el BCRA continúa su intervención en el mercado cambiario. En la rueda del último jueves, la autoridad monetaria compró u$s47 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

Desde el 5 de enero, la autoridad monetaria viene comprando divisas en todas las ruedas del mercado oficial. Con estas operaciones, el organismo ya acumula compras por u$s3.253 millones en lo que va de 2026, de las cuales solo en marzo fueron de u$s541 millones.

Aunque inicialmente había anticipado que absorbería hasta un máximo del 5% del volumen operado para evitar generar volatilidad, las adquisiciones terminaron superando ampliamente ese porcentaje sin provocar presiones significativas sobre el tipo de cambio.

Sin embargo, el contexto internacional mantiene su impacto sobre las reservas brutas. Este jueves -por ayer- cayeron u$s3 millones y se ubicaron en u$s45.768 millones. (Con información de Ámbito Financiero)