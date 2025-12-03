Un paso más y 9 de Julio será campeón de Primera Femenino

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

9 de julio se impuso con comodidad a Estudiantes, 71 a 50 y quedó a un triunfo de consagrarse campeón 2025 del torneo de Primera Femenino.

Fue en el inicio de la serie, al mejor de tres, que aún no tiene día confirmado para el segundo y, tal vez, último juego.

Un tercer cuarto arrollador metió el local, ganando 25-7, tras perder el primer tiempo 31 a 28.

A partir de ahí dominó a voluntad, teniendo como principales exponentes a Delfina Álves da Florencia, goleadora con 15 puntos (2-5 en triples, 1-2 en dobles y 7-8 en libres), más 8 rebotes y Emilia Fernández, que completó 9 rebotes, 5 asistencia y 8 unidades.

En tanto, Isabella Roldán aportó 13 puntos (1-2 en triples y 5-11 en dobles), más 7 rebotes.

En el albo Sofía Trellini fue la única que llegó a dos dígitos: 10 puntos (1-5 en triples, 3-4 en dobles y 1-2 en libres).

La síntesis:

9 de Julio (71): E. Fernández (8), I. Corvalán (11), D. Alves (15), I. Roldán (13), B. Tombesi (2), fi; A. Althabe (2), A. Maurer (4), V. Flores (8), C. Arena (2), J. Azzaroff (2) y V. Martín (4). DT: Julián Turcato.

Estudiantes (50): V. Hollman (8), J. Rodríguez (8), Juliana Brossard (5), Josefina Brossard, L. Fierro (5), fi; L. Mansilla, S. Trellini (10), C. Márquez (2), M. Caputo (3), E. Islas, C. Lauman (8) y L. Hiebaum. DT: Julián Manqueo.

Cuartos: 9 de Julio, 14-16; 28-31 y 53-38.

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Juan Agustín Matías y Leandro Bressan.

Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).

Serie: 9 de Julio, 1-0.