Humor sin frenos: Fabián Sigot llega con “Rápido y Gracioso”

El reconocido actor y humorista Fabián Sigot llega este sábado a Bahía con su espectáculo unipersonal “Rápido y Gracioso”, una propuesta que promete una noche cargada de risas, creatividad y personajes inolvidables.

Sigot recorre una galería disparatada de personajes —como “La Caro”, “Inés”, “Viviana” y “Lorena”—, y suma un nuevo personaje exclusivo para la gira: “José María Domingo”. Su puesta integra humor, sketches, textos ingeniosos y participación del público, convocando a revivir esas situaciones cotidianas que terminan siendo risas compartidas.

Con más de 50 salas recorridas, esta función representa una oportunidad ideal para disfrutar de un espectáculo ágil, divertido y pensado para quienes disfrutan del humor sin censuras.

Las entradas ya están disponibles a través de ticketbahia.com.