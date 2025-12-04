Humor sin frenos: Fabián Sigot llega con “Rápido y Gracioso”
El show será el Sábado 6 de Diciembre a las 21:00 hs en el Teatro Don Bosco y las entradas se encuentran disponibles en ticketbahia.com
El reconocido actor y humorista Fabián Sigot llega este sábado a Bahía con su espectáculo unipersonal “Rápido y Gracioso”, una propuesta que promete una noche cargada de risas, creatividad y personajes inolvidables.
Sigot recorre una galería disparatada de personajes —como “La Caro”, “Inés”, “Viviana” y “Lorena”—, y suma un nuevo personaje exclusivo para la gira: “José María Domingo”. Su puesta integra humor, sketches, textos ingeniosos y participación del público, convocando a revivir esas situaciones cotidianas que terminan siendo risas compartidas.
Con más de 50 salas recorridas, esta función representa una oportunidad ideal para disfrutar de un espectáculo ágil, divertido y pensado para quienes disfrutan del humor sin censuras.
Las entradas ya están disponibles a través de ticketbahia.com.